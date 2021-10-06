В ПСЖ остались недовольны поведением рассуждавшего о переходе в «Реал» Мбаппе

Руководство «Пари Сен-Жермен» осталось недовольно поведением форварда Килиана Мбаппе, давшего французской прессе интервью. Об этом сообщает AS.

По информации издания, негативная реакция боссов ПСЖ была вызвана тем, что Мбаппе общался с журналистами без разрешения.

Ранее нападающий дал интервью французскому изданию L’Equipe, в котором рассуждал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал». По словам Мбаппе, он заранее просил парижан отпустить его в «Реал», чтобы те получили достойную компенсацию и успели найти ему замену.

«Сливочные» вели переговоры с ПСЖ о трансфере игрока летом 2021 года. «Реал» был готов заплатить за Мбаппе 180 миллионов евро, однако французский клуб планировал выручить за футболиста не менее 200 миллионов евро. Сделка не состоялась, и Мбаппе продолжил играть за ПСЖ.

22-летний форвард выступает за парижан с 2017 года. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Мбаппе — самый дорогой футболист в мире. По данным портала Transfermarkt, французский нападающий оценивается в 160 миллионов евро.