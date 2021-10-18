Исмаилов принял решение о третьем бое с Минеевым

Старший брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов заявил, что спортсмен принял решение относительно третьего поединка с Владимиром Минеевым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Брат россиянина признался, что в команде рассчитывали, что он завершит карьеру. Однако, сам Исмаилов готов вновь провести бой против Минеева после поражения нокаутом.

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«На пресс-конференции я вообще сказал, что мы против, хотим завершать. Магомед же наоборот. Говорит, вперед. У отца уже спросил разрешения и все. Мы газуем», — заявил Рамазан Исмаилов.

Сам Минеев сразу после своей победы в главном поединке AMC Fight Nights заявил, что хочет снова выйти в клетку против Исмаилова. Он завершил схватку нокаутом в третьем раунде и удержал пояс чемпиона организации в среднем весе.

Первый бой между спортсменами состоялся в октябре 2018-го. Тогда была зафиксирована ничья.