Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах унес жизнь 22-летней девушки

В жилом доме в Набережных Челнах 25 октября прогремел взрыв. Он унес жизнь 22-летней девушки, Аделины Загриевой. Ее извлекли из-под завалов спустя два часа и доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, передает ТАСС.
Что произошло
По данным МЧС, вечером в понедельник поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Произошло повреждение перекрытий между четвертым и пятым этажами, разрушено шесть квартир. Четыре человека пострадали, среди них несовершеннолетние братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения и девушка 1999 года рождения, позднее скончавшаяся на операционном столе.
В настоящее время людей под завалами больше нет, кинологи обыскали место взрыва и не обнаружили больше пострадавших.
Из-под завалов извлекли трех человек, одного спасли с пятого этажа при помощи автолестницы. В целях безопасности из разрушенного дома эвакуировали 93 человека, в том числе 18 детей. 23 из них разместили в гостинице, обеспечили горячим питанием, остальные 70 человек находятся в автобусах для обогрева.
Полицейские оцепили место происшествия в Набережных Челнах, обеспечивают охрану, при необходимости помогут пострадавшим восстановить утраченные документы, сообщает МВД по Татарстану. После взрыва на базе главного управления МЧС по Татарстану открыт телефон горячей линии (843 288-45-63).
В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Установлен местный уровень реагирования. К ликвидации последствий привлечены 249 человек и 76 единиц техники, также к разбору завалов готовится приступить тяжелая техника, в частности экскаватор, подъемный кран, погрузчики и самосвалы.
Возбуждено уголовное дело
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил Следственный комитет по республике Татарстан.
Также проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.
На место происшествия по поручению президента республики Татарстан вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.
Причины взрыва
Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, однако, рассматриваются и другие версии.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, спровоцировать утечку газа мог страдающий алкоголизмом жилец квартиры. Однако в дальнейшем стало известно, что в 2010 году помещение было отключено от газа из-за нарушения правил пользования в быту, сообщили в компании ООО «Газпром трансгаз Казань».
Отмечается, что дом находится на обслуживании управляющей компании «Камстройсервис». На месте работают сотрудники эксплуатационно-производственного управления «Челныгаз» и аварийно-спасательные службы.
Что еще известно о происшествии
Как сообщает Telegram-канал Shot, взрыв произошел в квартире некого Владимира Рогачева. За несколько месяцев до происшествия он подавал в полицию заявления о том, что у него хотят отнять жилье.
В конце апреля и в марте он пожаловался на совершенное в отношении него мошенничество, но в возбуждении уголовного дела отказали. В августе мужчина просил содействовать в приватизации квартиры.
20 августа он пожаловался на соседку Галину Загиреву — мать скончавшейся в больнице Аделины, якобы был составлен договор ренты по уходу за ним на сумму 300 тысяч рублей. 23 октября он дважды обратился в полицию с заявлением о том, что Загирева оформила его квартиру на свое имя.
Местные жители рассказали, что слышали взрыв, повалил грохот и дым. Как рассказала Life.ru очевидица, обломки долетели даже до остановки, разбили стекла машин. Лишь чудом никто не пострадал, несмотря на то, что был час-пик.