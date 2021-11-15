В Польше выпустят монету в память о защите границы от мигрантов

Национальный банк Польши принял решение выпустить коллекционную монету и банкноту в память о защите границы от мигрантов. Об этом сообщает Business Insider Polska.

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По словам президента банка Адама Глапиньского, банкнота и монета «Защита польской восточной границы» будут выпущены в ускоренном и внеочередном режиме. Номинал денежных знаков пока не сообщается.

Ранее польские пограничники рассказали, что слышат звуки стрельбы и перезаряжаемого оружия, доносящиеся с белорусской стороны. Пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская отметила, что это постоянное явление.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

8 ноября несколько тысяч человек подошли к Польше с белорусской стороны. Мигранты не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.