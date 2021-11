В США представили летающую тарелку для военных

New Atlas: в США начали испытания одноместной летающей тарелки

Компания Zeva Aero из США представила прототип летательного аппарата в форме летающей тарелки. Разработчики считают, что их разработка заинтересует военных. Об этом сообщает New Atlas.

Аэротакси Zero выполнили в форме диска диаметром 2,4 метра. Летательный аппарат массой 317 килограммов выполнен из углеродного волокна. Zero получил четыре винта с электрическим приводом, который питает батарея емкостью 20 киловатт-часов. Производитель подчеркивает, что при серийном производстве стоимость Zero составит около 250 тысяч долларов.

Аппарат от Zeva Aero взлетает вертикально и в полете принимает горизонтальное положение. Это обуславливает возможность использования неподготовленных площадок. Концепцию электрического аппарата проверили в ходе летных испытаний уменьшенной копии Zero. Полноразмерный прототип проходит испытания с использованием страховочных тросов.

Производитель заявляет, что летающая тарелка сможет пролететь до 80 километров с максимальной скоростью 257 километров в час. Глава Zeva Aero Стивен Тиббитс предположил, что Zero заинтересует военных.

Ранее компания Rolls-Royce сообщила, что ее электрический самолет побил рекорд скорости. В ходе испытаний максимальная скорость самолета Spirit of Innovation составила 623 километра в час.