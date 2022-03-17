В Роскомнадзоре высказались об ограничении работы WhatsApp в России

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу мессенджера WhatsApp

В Роскомнадзоре высказались об ограничении работы мессенджера WhatsApp в России после того, как некоторые пользователи пожаловались на сбои сервиса. В регуляторе заявили, что не блокируют мессенджер. Об этом пишет РИА Новости.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается», — говорится в сообщении Роскомнадзора. В регуляторе подчеркнули, что не связывают неполадки в работе сервиса с ограничениями в России других ресурсов компании Meta Platforms, соцсетей Facebook и Instagram.

В ведомстве добавили, что замеченные пользователями WhatsApp из России сбои наблюдаются и у юзеров из других стран. В Роскомнадзоре также сочли ситуацию схожей на масштабные неполадки в сервисах Meta, произошедшие в октябре 2021 года.