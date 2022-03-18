Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина запланировали на 18 марта в 16:00 по Москве

Белый дом анонсировал телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что беседа запланирована на 09:00 по времени Вашингтона (16:00 по московскому), а в 18:00 в графике американского лидера значится регулярный брифинг с командой нацбезопасности.

Предупреждение

Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. По его словам, Вашингтон призывает все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги», чтобы заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине.

Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента [России Владимира] Путина и защищать международные правила и принципы, которые он [Китай] исповедует Энтони Блинкен госсекретарь США

Блинкен добавил, что Пекин движется в противоположном направлении, «отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром». По его словам, США обеспокоены тем, что китайскими властями рассматривается возможность оказания прямой помощи Москве военной техникой для ее использования на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответом на помощь Китая России «будут последствия». Отвечая на вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Пекину, она подчеркнула, что не намерена «обрисовывать, как будут выглядеть последствия».

Позиция Пекина

В четверг, 17 марта, официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин выступает против введения антироссийских санкций США и намерен защищать интересы собственных предприятий, которым также могут угрожать ограничения со стороны Вашингтона. Он указал на то, что односторонние ограничения дестабилизируют глобальный рынок.

Также официальный Пекин, отвечая на критику в свой адрес за позицию по военной операции России на Украине, обвинил США, НАТО и ряда западных СМИ в лицемерии. По словам официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, позиция Вашингтона и Североатлантического альянса очевидно лицемерна, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения. Он заявил, что они не проявляли беспокойства из-за погибших жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии. «Мирные жители этих стран ничего не значат для вас?» — заявил он.

Лицзянь призвал США и страны НАТО «прекратить возить боеприпасы и подливать масла в огонь», а вместе с Европой, Россией и Украиной «путем диалога и переговоров договориться о мире».

Ответ Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о «последствиях» для Китая за положительные отношения с Россией хамскими и возмутительными.

Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской элиты, которое [они] себе позволяют в последние годы. Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они не удивили никого, а скорее возмутили всех Мария Захарова официальный представитель МИД России

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию издания Financial Times, которое сообщило, что у США появилась информация о том, что Россия якобы обратилась к Китаю с просьбой о предоставлении помощи для проведения спецоперации на Украине.

Он также опроверг возможность обращению за помощью к другим странам. По словам Пескова, Россия обладает достаточным потенциалом для проведения спецоперации своими силами.

Экономика

Директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в интервью «Ленте.ру» оценил вероятность зависимости российской экономики от Китая. По его мнению, значительное наращивание сотрудничества с экономически сильным Китаем, вызванное западными санкциями, будет для России не вызовом, а возможностью.

Дипломат пояснил, что Китай не просто поставляет в Россию готовую продукцию, но и инвестирует в создание производств и рабочих мест. В качестве примеров подобного сотрудничества дипломат назвал предприятия китайских компаний «Хуавэй», «Грейт Волл» и «Хайер» в российских городах. А наличие конкуренции между российскими и китайскими производителями лишь «стимулирует бизнес к еще более активному развитию».

Зиновьев также напомнил, что Россия реализует ряд крупных проектов на территории Китая, в том числе в сфере атомной энергетики.

Между тем аналитики называют наиболее стабильной валютой юань, он обладает международным весом и занимает доли в резервах регуляторов и государств. Однако декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Екатерина Безсмертная указала на возможные проблемы юаневых вкладов, поскольку на его курс может быть оказано внешнее давление, так как Пекин не поддерживает антироссийские санкции.