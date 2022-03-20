Оценена вероятность переговоров России и Украины в Швейцарии

Политолог Суздальцев считает невозможными переговоры Москвы и Киева в Швейцарии

Посредником в переговорах России и Украины может стать только нейтральное государство. Швейцария, которая долгие годы сохраняла такой статус, утратила его. Она стала токсичной для Москвы после того, как поддержала антироссийские санкции, рассказал «Ленте.ру» политолог Андрей Суздальцев.

Проведение переговоров Москвы и Киева в Швейцарии, которая предложила для этого свою площадку, невозможно. Эта страна не соответствует требованиям для встречи высокого уровня, считает политолог Андрей Суздальцев.

«Если мы ведем разговор о встрече высокого уровня, даже не президентского, а, допустим, на уровне министров иностранных дел, то уже есть отработанная площадка Турции — у [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана есть контакты и с Москвой, и с Киевом. Белоруссию, где встречались делегации, украинская сторона считает участником конфликта, для нее она токсична. Использовать Швейцарию сейчас контрпродуктивно, потому что эта страна полноценно включилась в санкционную войну против России, считать на будущее ее нейтральным государством не приходится», — оценил он вероятность организации переговоров в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассматривает Израиль для встречи с российской стороной. Тель-Авив допускал возможность организации такого мероприятия на своей территории. По мнению Суздальцева, это не самая удачная идея.

«Израиль и сейчас принимает очень активное участие в диалоге с президентом Зеленским, находится в контакте и с Москвой, но Израиль олицетворяет еще один конфликт — более глубокий, более давний, которому около 70 лет. Желательно иметь страну, которая более-менее свободна в геополитическом плане. Одно дело — быть посредником, другое — предоставить просто площадку. Посредники обычно предлагают форматы, активно участвуют в процессе переговоров. Турция может предложить некоторые форматы, она и пытается это сделать. А есть вариант просто предоставить помещение, стол, стулья», — утверждает он.

Швейцария уже сейчас для нас токсична как страна, которая вышла из статуса нейтральности Андрей Суздальцев Политолог

Швейцария готова стать посредником в урегулировании конфликта на Украине и принять у себя возможные переговоры Москвы и Киева. Как заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, его государство «является нейтральной страной с гуманитарными традициями и сильной приверженностью свободе».

28 февраля Берн признал санкции Евросоюза, введенные против России, и наложил аналогичные меры.

Переговоры глав МИД России и Украины прошли в Турции, Анкара также предлагала организовать встречу глав государств.

