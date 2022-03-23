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В Кремле назвали условие для применения Россией ядерного оружия

Песков назвал экзистенциальные угрозы условием для применения Россией ядерного оружия

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие», — заявил Песков. По его словам, Россия может использовать ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы стране. «Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Обвинения в ядерной эскалации

22 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что Запад спекулирует на теме применения ядерного оружия Россией. Дипломат отметил, что несмотря на обвинения в эскалации ядерной угрозы, Москва ответственно относится к вопросам использования оружия массового поражения. «Вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания», — заявил Рябков.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказывается верить в возможность начала ядерной войны. Дипломат отметил, что тему возможной ядерной войны в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет «вбрасывали в дискурс» исключительно представители Запада.

При этом президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне. Глава государства кратко ответил на вопрос об угрозе конфликта с применением ядерного оружия.

Нет

Джо Байденпрезидент США

Ядерные интересы Киева

21 марта российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) подтвердили, что разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Из опубликованного отрывка диалога следует, что британский политик не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия.

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После этого источник в Минобороны Великобритании назвал пранк «подделкой и мусором». Он также опроверг намерение помогать Киеву с ядерным оружием. «Это поддельное видео. Чего вы на нем не слышите, так это того, что министр обороны также говорит, что Великобритания не может иметь ничего общего с предполагаемыми ядерными амбициями Украины, потому что привержена Договору о нераспространении ядерного оружия», — заявил собеседник издания.

16 марта президент России Владимир Путин рассказал, что в обозримом будущем украинские власти могли получить ядерное оружие, его целью была бы Россия. По словам главы государства, киевские власти озвучили намерение создать собственное ядерное оружие и средства его доставки. «Это была реальная угроза», — подчеркнул Путин.

Согласно статье 27 военной доктрины Российской Федерации, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

До этого секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что в случае создания ядерного оружия на Украине возникла бы угроза безопасности для всего мира и риск развязывания ядерной войны. Помощь и поощрение соответствующих действий Киева со стороны Запада стали очевидными, уточнил он.

Ядерные силы перевели на особый режим

28 февраля ядерная триада России (Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация) начала боевое дежурство усиленным составом. За день до этого Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым распорядился привести российские силы сдерживания в особой режим из-за агрессивных заявлений стран Запада.

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В декабре 2021 года Шойгу раскрыл, что доля современного вооружения в составе ядерной триады России достигла исторического рекорда — 89,1 процента. «Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования», — сообщил министр, подчеркнув, что добиться подобных результатов удалось за счет «масштабной и целенаправленной работы».

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Марина Совина
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