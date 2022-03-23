В Кремле назвали условие для применения Россией ядерного оружия

Песков назвал экзистенциальные угрозы условием для применения Россией ядерного оружия

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие», — заявил Песков. По его словам, Россия может использовать ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы стране. «Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Обвинения в ядерной эскалации

22 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что Запад спекулирует на теме применения ядерного оружия Россией. Дипломат отметил, что несмотря на обвинения в эскалации ядерной угрозы, Москва ответственно относится к вопросам использования оружия массового поражения. «Вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания», — заявил Рябков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказывается верить в возможность начала ядерной войны. Дипломат отметил, что тему возможной ядерной войны в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет «вбрасывали в дискурс» исключительно представители Запада.

При этом президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне. Глава государства кратко ответил на вопрос об угрозе конфликта с применением ядерного оружия.

Нет Джо Байден президент США

Ядерные интересы Киева

21 марта российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) подтвердили, что разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Из опубликованного отрывка диалога следует, что британский политик не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия.

После этого источник в Минобороны Великобритании назвал пранк «подделкой и мусором». Он также опроверг намерение помогать Киеву с ядерным оружием. «Это поддельное видео. Чего вы на нем не слышите, так это того, что министр обороны также говорит, что Великобритания не может иметь ничего общего с предполагаемыми ядерными амбициями Украины, потому что привержена Договору о нераспространении ядерного оружия», — заявил собеседник издания.

16 марта президент России Владимир Путин рассказал, что в обозримом будущем украинские власти могли получить ядерное оружие, его целью была бы Россия. По словам главы государства, киевские власти озвучили намерение создать собственное ядерное оружие и средства его доставки. «Это была реальная угроза», — подчеркнул Путин.

Согласно статье 27 военной доктрины Российской Федерации, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

До этого секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что в случае создания ядерного оружия на Украине возникла бы угроза безопасности для всего мира и риск развязывания ядерной войны. Помощь и поощрение соответствующих действий Киева со стороны Запада стали очевидными, уточнил он.

Ядерные силы перевели на особый режим

28 февраля ядерная триада России (Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация) начала боевое дежурство усиленным составом. За день до этого Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым распорядился привести российские силы сдерживания в особой режим из-за агрессивных заявлений стран Запада.

В декабре 2021 года Шойгу раскрыл, что доля современного вооружения в составе ядерной триады России достигла исторического рекорда — 89,1 процента. «Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования», — сообщил министр, подчеркнув, что добиться подобных результатов удалось за счет «масштабной и целенаправленной работы».