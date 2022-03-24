В Японии не поняли систему расчетов с Россией за газ в рублях

Глава Минфина Японии Судзуки заявил о непонятой системе расчетов с Россией за газ в рублях

В Токио пока не понимают, как на практике расплачиваться с Россией рублями за газ, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во время заседания парламента. По его словам, власти изучают варианты перевода платежей после того, как Москва решила перевести расчеты за газ с «недружественными странами» в рубли.

Отвечая на вопрос представителя Конституционно-демократической партии Хирото Кумагаи, представитель ведомства сообщил, что обсуждает, как будет выстроена система с ответственными министерствами и органами, передает «Интерфакс».

Мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать Сюнъити Судзуки министр финансов Японии

По словам Судзуки, правительство будет изучать негативное влияние санкций Токио против Москвы. Если экономика Японии понесет убытки, будут предприняты необходимые меры в координации со странами "большой семерки" и международным сообществом.

Проблема для всего мира

Президент Сербии Александр Вучич считает, что решение перевести расчеты за голубое топливо в рубли станет общемировой проблемой. По его словам, это приведет к росту цен на нефть и газ в Европе. Вучич добавил, что многие небольшие европейские государства полностью зависят от импорта углеводородов, поэтому для большинства из них решение станет «невыносимым».

Решение России

Во время совещания с правительством 23 президент России Владимир Путин заявил, что Москва переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли. По его мнению, последние события показали ненадежность иностранных валют.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли Владимир Путин президент России

Глава государства поручил Центробанку и кабинету министров в течение недели определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Он добавил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с контрактами, изменится лишь валюта платежа.

У недружественных России стран могут возникнуть проблемы из-за необходимости оплачивать поставки голубого топлива только рублями, признал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом на обеспокоенность Вучичаон ответил словами о том, что при решении сложностей интересы Сербии будет учтены.

Международная реакция

Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями решение России перевести расчеты за газ в рубли, передает РИА Новости. В ведомстве сочли решение Москвы нарушением частных договоров, поскольку обычно расчеты производятся в европейской валюте.

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст утверждает, что технически это возможно, но заставит Евросоюз обходить собственные санкции.

Он добавил, что потенциальное введение запрета на энергоносители из России может быть чревато негативными последствиями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейские страны не соглашаться на условия Москвы. По его мнению, Россия пытается поставить ЕС в сложную ситуацию. Украинский министр считает, что импортеры должны «найти способ обойти эту ловушку». В то же время он признал, что за один день отказаться от российских нефти и газа невозможно.

Перейти на расчеты в рублях уже согласилась Молдавия. Как заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, компания с 1 мая готова оплачивать поставки в российской валюте, проблем возникнуть не должно.

Австрийская нефтегазовая компания OMV планирует продолжить платить России за газ в евро, сообщил ее глава Альфред Штерн.

В Италии считают, что расчеты необходимо продолжать проводить в евро, однако окончательного решения еще не принято, сообщил советник премьера страны Франческо Джавацци.