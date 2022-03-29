В Совфеде назвали главные итоги переговоров делегаций России и Украины

Сенатор Цеков заявил о приближении встречи Путина и Зеленского после переговоров делегаций

Прошедшие переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле помогли Москве донести свою позицию до Киева. Они стали шагом навстречу подписанию мирного договора и приблизили встречу глав государств, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Главные итоги встречи он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Мы демонстрируем, что мы готовы к реальному достижению договоренностей. Эти договоренности, которых мы достигнем, приведут к тому, что и мы будем чувствовать себя в безопасности, и Украина будет чувствовать себя в безопасности Сергей Цеков сенатор

«Украинская сторона понимает, что та специальная военная операция, которая проводится Россией — это все серьезно и надолго с точки зрения достижения тех результатов, которые поставила перед собой Россия — то есть денацификация и демилитаризация. Я надеюсь, Россия услышала какие-то реальные предложения и шаги со стороны Украины по этим двум основным вопросам, которые волнуют Россию. Судя по результатам сегодняшних переговоров, стоит ждать деэскалации. Озвучено Киевское и Черниговское направление —- думаю, деэскалация и будет по ним. Что касается других направлений, они сегодня не озвучены», — рассказал он.

Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. Сергей Цеков уверен, что встреча лидеров двух стран — вопрос времени.

Я не могу сказать, что встреча назрела, но сегодняшние переговоры приблизили встречу Путина и Зеленского Сергей Цеков сенатор

«О сроках встречи Путина и Зеленского сложно говорить, но мы же не хотим, чтобы военная спецоперация длилась долго. Когда будут достигнуты договоренности, которые дают гарантии нам и Украине, будут и встречи, будет и подписание», — пояснил он.

По итогам переговоров Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву, существенно сокращая военную активность на киевском и черниговском направлениях.

По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу. Он добавил, что Украина отказывается от возвращения Крыма военным путем, а предложения Киева о гарантиях безопасности для Украины не распространяются на территорию полуострова и Донбасс.

В свою очередь член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия назвал желаемых гарантов безопасности Украины, ими должны стать государства-члены Совета безопасности ООН.

«Кого мы видим гарантами — во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция», — заявил Арахамия.

Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта.

