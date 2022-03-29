Политолог назвал эмоционально подходящее место переговоров России и Украины

Политолог Межуев счел Белград хорошим местом для подписания перемирия России и Украины

Сербия может стать эмоционально подходящим местом для подписания соглашения между Россией и Украиной, но условия должны быть согласованы заранее на других площадках. Перспективу проведения переговоров в Белграде в разговоре с «Лентой.ру» оценил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

Предложение президента Сербии Александра Вучича организовать в Белграде встречу представителей Москвы и Киева подходит для финального согласования договоренностей, считает Борис Межуев.

«Эмоционально и психологически, наверное, это хорошее место с точки зрения общеславянского происхождения наших трех стран и особой позиции Сербии — единственной европейской страны, которая не присоединилась к санкциям. С точки зрения политического веса Вучича, понятно, что он меньше, чем у [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Это произойдет только в том случае, если будет уже точно известно, что какое-то перемирие состоится и посредник не будет оказывать давление на обе стороны. Если речь идет о рабочей встрече, в которой все может быть повернуто в разные стороны, в которой нет ясных параметров и рамок сделки, наверное, Стамбул смотрится выигрышнее в силу политического веса Эрдогана», — объяснил он.

От посредника многое зависит, он играет огромную роль, его политический вес имеет огромное значение. Если на стамбульских переговорах чего-то удастся добиться, и представители или сами президенты смогут приехать и поставить подписи под какой-то договоренностью, то Белград будет идеальным вариантом Борис Межуев политолог

За идеей заключить перемирие в Сербии кроются и личные интересы Александра Вучича, полагает Борис Межуев.

Ему надо оправдать перед Европой свою особую позицию. На него давят страшным образом, как на человека, который не очень хочет присоединиться к санкциям. Теперь он продемонстрирует всей Европе и Западу, что эта его особая позиция имела политический смысл, в том числе для самой Европы Борис Межуев политолог

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов предложить Белград в качестве площадки для переговоров России и Украины, если кто-то думает, что это хорошее место. Так он ответил главе МИД России Сергею Лаврову, который допустил, что делегации из Москвы и Киева могут поехать на переговоры не только в Турцию, но и в Сербию.

Очередная встреча делегаций России и Украины стартовала 29 марта в Турции. Переговоры проходят в очном режиме впервые с 7 марта. До этого раунды проходили Белоруссии, а затем перешли в формат видеосвязи.

Также в Турции проходила встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

