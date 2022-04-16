Вертолетчики Росгвардии уничтожили на Украине диверсантов и военную технику

Вертолеты Росгвардии уничтожили в тылу на Украине группу диверсантов и три единицы техники

Авиационная группа Росгвардии уничтожила разведывательно-диверсионную группу и три единицы военной техники в тылу противника на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что вертолетчики Росгвардии осуществили скрытный подлет и нанесли удар по обнаруженным силам украинских националистов. В ведомстве отметили, что экипажи вылетают ежедневно для выполнения служебно-боевых задач. При этом им приходится летать на малых высотах, поскольку так «легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника». «Полеты в боевой обстановке требуют предельной концентрации от всего экипажа и быстрой реакции в случае изменения обстановки», — говорится в сообщении.

Работа Росгвардии

13 апреля спецназ Росгвардии с помощью дронов обнаружил опорный пункт украинских формирований в Харьковской области. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий беспилотники нашли замаскированный пункт и группу боевиков.

До этого, 11 апреля, росгвардейцы обезвредили обнаруженный в лесу Харьковской области схрон с 400 килограммами тротила. Он находился рядом с мостом через реку. Уточняется, что в нем были спрятаны 17 ящиков зеленого цвета, в каждом из которых было по 25 килограммов тротила.

8 апреля сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил артиллерийское вооружение противника в Харьковской области. Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили вооруженную группу украинских формирований, с которыми они вступили в бой. После огневого поражения противник отступил. Оставленное орудие было уничтожено накладными зарядами.

Российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам ВСУ

Согласно заявлению Министерства обороны России, Вооруженные силы страны наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. В частности, ранее высокоточными ракетами с воздуха были поражены десять объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, российская авиация за сутки уничтожила три района сосредоточения украинских войск, два района сосредоточения военной техники и вооружения ВСУ, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации нацформирований.

Кроме того, на видео попал момент ликвидации укрепленных позиций ВСУ ударными вертолетами Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России. В Минобороны пояснили, что точными ударами удалось уничтожить бронетехнику и живую силу ВСУ. Также ведомство показало кадры уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1». В ведомстве уточнили, что до ликвидации цель была зафиксирована с помощью беспилотника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите республик Донбасса. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава государства не раз заявлял, что операция проходит строго в соответствии с графиком. 29 марта это также подтвердил министр обороны Сергей Шойгу, подчеркнув, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены.