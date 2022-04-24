В Германии заявили о невозможности изоляции России

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал невозможной долгосрочную изоляцию России

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью газете The New York Times заявил, что Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе. По его словам, Германии требуются ресурсы страны.

Изоляция России

Экс-канцлер Германии заявил о невозможности долгосрочной изоляции России. Он назвал ее сырье незаменимым.

Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить Герхард Шредер экс-канцлер ФРГ

Политик добавил, что после окончания специальной военной операции на Украине Германия продолжит взаимодействовать с Россией. «Так всегда и происходит», — подчеркнул он.

Ранее о планах по долгосрочной изоляции России сообщали в США. Газета The Washington Post писала, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его партнеры в Европе начали строить другой мир, в котором они избегают сотрудничество с Россией, стремятся ее изолировать и ослабить.

Эмбарго на энергоресурсы

Шредер прокомментировал введение эмбарго на российские энергоносители и осудил эту меру.

В целом, начиная с 1960-х годов, сотрудничество с Советским Союзом, а затем и с Россией носило постоянный характер. Они получали деньги и поставляли газ. Даже в самые суровые времена холодной войны не было никаких проблем Герхард Шредер экс-канцлер ФРГ

Политик также уверен, что Россия не остановит поставки газа в страну. «Этого не произойдет», — ответил он на соответствующий вопрос The New York Times. В противном случае бывший канцлер ФРГ планирует «сложить полномочия», однако он не уточнил, какие конкретно должности имеет в виду.

Прогнозы для Германии

Экономику Германии ожидает паралич при отказе от российского газа, заявил Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат страны (DIHK) Мартин Ванслебен. Он напомнил, что топливо используют не только для отопления, но и на производствах, включая химическую отрасль. Ранее Ванслебен предполагал, что при отказе от российского газа Германию ждет худший со времен Второй мировой кризис.

В Бундесбанке подсчитали потери Германии от немедленного отказа от российского газа. Если ситуация на Украине обострится и эмбарго на энергоресурсы России примут, то экономика ФРГ потеряет 2 процента в 2022 году и столкнется с увеличением инфляции до рекордных 8,8 процента.

180 миллиардов евро потеряет Германия при отказе от российского газа

Колумнист издания Spiegel Александр Нойбахер предположил, что смягчить удар при отказе от российского газа поможет сохранение трех оставшихся в Германии атомных электростанций. Речь идет о действующих АЭС «Изар 2», «Неккарвестхайм 2» и «Эмсланд».

Позиция России

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения государственных наград космонавтам, которая прошла на космодроме Восточный 12 апреля. Он заявил, что страна не намерена изолироваться, ее нельзя жестко оградить от мира.

Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что Россия продолжит взаимодействовать с партнерами, готовыми к сотрудничеству.

С подобным заявлением выступал в начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщал, что антироссийские санкции не приведут к экономической изоляции страны. Он отметил, что Россия и США обладают «определенными каналами диалога».