В России рассказали об ответе на вступление Финляндии в НАТО

Сенатор Цеков предупредил об укреплении границы из-за планов Финляндии вступить в НАТО

Москва не поддерживает решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. В ответ на это Россия готова к защите своей территории, в том числе будет вынуждена укреплять границу между странами, заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам сенатора, главным аргументом для президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра страны Санны Марин поддержать подачу заявки на вступление в Североатлантический альянс стала спецоперация на Украине.

«Неправильное решение. Убежден, что они чувствовали себя в безопасности все эти годы после Второй мировой войны. Финляндии ничто и никто не угрожал, они проецируют это решение на ситуацию на Украине, но это другое. Украина действительно представляла для нас большую угрозу с учетом роста нацизма, с учетом того, что она готовилась к войне на Донбассе. Но не хватает у них (финнов — прим. «Ленты.ру») способностей объективно оценить происходящее», — сказал Цеков.

Когда они будут окончательно принимать это решение, они должны понимать, что они думают о защите, а на самом деле становятся целями. До этого они этими целями не были Сергей Цеков сенатор

В МИД России уже расценили такой шаг Хельсинки как нарушение международно-правовых обязательств. В ведомстве заявили, что это «нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям». Кроме того, на Смоленской площади предупредили, что Москва готова принять ответные шаги, в том числе «военно-технические». В заявлении дипведомства не уточнили, о каких именно мерах идет речь, однако добавили, что они будут направлены на «купирование возникающих в этой связи угроз».

Сенатор Цеков утверждает, что Россия укрепит рубежи.

Мы, конечно, усилим защиту этой части границы, мы действительно переориентируем свои вооруженные силы на Финляндию Сергей Цеков сенатор

Протяженность сухопутной части российско-финляндской границы составляет около 1200 километров.

В совместном заявлении президента и премьера Финляндии говорится о необходимости скорейшего вступления в военный блок.

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а Финляндия, вступив в НАТО, укрепила бы весь альянс», — сказано в обращении.

Политики надеются, что «все необходимые для принятия этого решения шаги на национальном уровне будут сделаны в течение следующих нескольких дней».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответные действия на возможное вступление Финляндии в НАТО будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к российским границам.

11 мая стало известно, что Финляндия и Швеция, имеющие нейтральный статус, намерены подать заявки на вступление в НАТО в течение недели. Вопрос членства этих стран в блоке стал активно обсуждаться после начала спецоперации России на Украине.

