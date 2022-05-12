В России рассказали об ответе на вступление Финляндии в НАТО
Москва не поддерживает решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. В ответ на это Россия готова к защите своей территории, в том числе будет вынуждена укреплять границу между странами, заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
По словам сенатора, главным аргументом для президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра страны Санны Марин поддержать подачу заявки на вступление в Североатлантический альянс стала спецоперация на Украине.
«Неправильное решение. Убежден, что они чувствовали себя в безопасности все эти годы после Второй мировой войны. Финляндии ничто и никто не угрожал, они проецируют это решение на ситуацию на Украине, но это другое. Украина действительно представляла для нас большую угрозу с учетом роста нацизма, с учетом того, что она готовилась к войне на Донбассе. Но не хватает у них (финнов — прим. «Ленты.ру») способностей объективно оценить происходящее», — сказал Цеков.
Когда они будут окончательно принимать это решение, они должны понимать, что они думают о защите, а на самом деле становятся целями. До этого они этими целями не были
В МИД России уже расценили такой шаг Хельсинки как нарушение международно-правовых обязательств. В ведомстве заявили, что это «нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям». Кроме того, на Смоленской площади предупредили, что Москва готова принять ответные шаги, в том числе «военно-технические». В заявлении дипведомства не уточнили, о каких именно мерах идет речь, однако добавили, что они будут направлены на «купирование возникающих в этой связи угроз».
Сенатор Цеков утверждает, что Россия укрепит рубежи.
Мы, конечно, усилим защиту этой части границы, мы действительно переориентируем свои вооруженные силы на Финляндию
Протяженность сухопутной части российско-финляндской границы составляет около 1200 километров.
В совместном заявлении президента и премьера Финляндии говорится о необходимости скорейшего вступления в военный блок.
«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а Финляндия, вступив в НАТО, укрепила бы весь альянс», — сказано в обращении.
Политики надеются, что «все необходимые для принятия этого решения шаги на национальном уровне будут сделаны в течение следующих нескольких дней».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответные действия на возможное вступление Финляндии в НАТО будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к российским границам.
11 мая стало известно, что Финляндия и Швеция, имеющие нейтральный статус, намерены подать заявки на вступление в НАТО в течение недели. Вопрос членства этих стран в блоке стал активно обсуждаться после начала спецоперации России на Украине.