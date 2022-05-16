Вероятность размещения инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии оценили

Политолог Кортунов счел необязательным размещение инфраструктуры НАТО в странах блока

После вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО размещение инфраструктуры блока на территории стран необязательно. Вероятность появления в Финляндии и Швеции военных и вооружения Североатлантического альянса в разговоре с «Лентой.ру» оценил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Скандинавская модель

По его словам, существует условная скандинавская модель участия в НАТО. Она предполагает определенные ограничения на деятельность блока на территории стран-членов из Северной Европы.

«Самый классический пример — это Норвегия, которая была одним из учредителей НАТО, входит в блок с 1949 года, но при этом вхождение сопровождалось очень серьезными ограничениями, касающимися инфраструктуры, иностранных войск на территории страны, проведения совместных учений. Это в каком-то смысле относится к другим странам Северной Европы — Исландии, Дании. Но здесь все зависит от конкретной ситуации, которая складывается для тех или иных стран. Если посмотреть на ту же Норвегию, то мы видим, что на фоне изменения общей международной обстановки Норвегия стала более благосклонно относиться к деятельности НАТО на своей территории, в зоне своих территориальных вод», — сказал политолог.

Самостоятельные решения

Многое будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация в Европе в целом и на Севере Европы в частности, уверен Андрей Кортунов.

Трудно предположить, что Финляндию и Швецию будут подталкивать к более глубокой интеграции в различного рода проекты Североатлантического альянса. Многое зависит от того, насколько эти страны проявят твердость в отстаивании своих интересов, насколько они будут готовы проявить сдержанность по вопросам, которые могут беспокоить Россию Андрей Кортунов политолог

Обязательства о размещении сил НАТО у стран-участников блока нет. Государства могут сами выбирать форматы, в которых будут взаимодействовать с другими членами альянса, отметил политолог.

«Есть классический пример с Турцией. Когда начиналась американская интервенция в Ираке, Турция не разрешила США в полной мере воспользоваться военной инфраструктурой, которую НАТО развернула на территории этой страны. Какое-то давление в случае конфликта возникает, но мы видим, что в НАТО существуют разногласия, а вспоминая про тот же иракский инцидент, был вообще раскол», — напомнил специалист.

Швеция и Финляндия собрались в НАТО

15 мая Стокгольм и Хельсинки официально объявили о планах вступить в Североатлантический альянс. Оба государства долгие годы сохраняли нейтральный статус.

Президент России Владимир Путин заявил, что это не создаст опасности для государства. Он подчеркнул, что у Москвы нет проблем с правительствами Финляндии и Швеции.

Министерство иностранных дел России выпустило заявление о планах вступления Швеции в НАТО. В ведомстве отметили, что выбор способов обеспечения безопасности — внутреннее дело любого государства. Там также предупредили, что Москва предпримет ответные шаги, которые будут зависеть от условий интеграции страны в военный блок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. По его словам, делегации стран не должны утруждать себя поездками в Анкару, чтобы переубедить Турцию.

Вопрос о вступлении этих государств в НАТО стал обсуждаться после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.