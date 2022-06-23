США запретили прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов

Представитель МИД Захарова заявила о запрете США на прилет рейса для вывоза дипломатов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США запретили прилет специального рейса госавиации для вывоза российских дипломатов и их семей. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии Мария Захарова официальный представитель МИД России

По словам Захаровой, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена проигнорировала тот факт, что речь идет о гуманитарной акции. Она напомнила, что ранее Госдепартамент ультимативно предписал покинуть страну сотрудникам российских заграничных учреждений до конца июня.

Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам Мария Захарова официальный представитель МИД России

В июне американский посол в Москве Джон Салливан допустил вероятность того, что Россия и США закроют посольства на территории друг друга. Однако Вашингтоне не хотел бы принимать такое решение, подчеркнул он.

Салливан исключил полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Комментируя отношения России и США, дипломат отметил, что представители стран «как минимум каждый день» сидят рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс указал, что Соединенные Штаты хотят сохранить каналы связи для общения с Россией, поскольку считают их особенно важными в период повышенной напряженности.

Госдеп заинтересован в поддержании связей с Россией

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя заявление Марии Захаровой, указал, что США заинтересованы в поддержании связей с Россией и продолжении работы посольств, передает ТАСС.

Пресс-секретарь ведомства отметил, что это является предметом продолжающихся дипломатических обсуждений. По его словам, Москва якобы неправильно позиционирует ситуацию.

Мы считаем, что линии связи, диалог особенно важны в период напряженности, но также жизненно важны во времена конфликта и кризиса. Мы постоянно взаимодействовали с Россией в последние месяцы в свете того, чтобы сохранить этот дипломатический канал, который посольства обеспечивают Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что, по его наблюдениям, в настоящее время нет предпосылок к тому, что посольства России в США могут оказаться закрытыми. Он отметил, что нет ощущения, будто американцы ведут какие-либо разговоры о возможном закрытии российских диппредставительств.

Помимо этого, дипломат заявил об отсутствии каких-либо неофициальных контактов России и США. По его словам, если они и имеются, то ему ничего об этом не известно.

Белый дом возложил ответственность за двусторонние отношения на Россию

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также прокомментировала слова официального представителя МИД России о том, что США продолжают «планомерно разрушать двусторонние отношения». Она возложила ответственность за это на Москву.

Я хочу сказать, мы должны четко понимать, что мы в настоящее время наблюдаем. Это Россия вторглась в суверенную страну. Они начали эту войну Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Она отметила, что рост цен на бензин и инфляция в США во многом спровоцированы конфликтом на Украине. По ее словам, если бы президент России Владимир Путин хотел бы его завершить, «он бы мог это сделать».

Жан-Пьер добавила, что американский лидер Джо Байден намерен сплотить Запад и НАТО, чтобы дать «решительный ответ на то, что делает Россия». Пресс-секретарь переадресовала заявление Захаровой в российской стороне.

Что они делают для двусторонних отношений? Это было вызвано президентом Путиным, а не нами Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предпосылок выправления отношений РФ и США на сегодняшний день нет. «Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», — подчеркнул дипломат.

По его словам, отношения Вашингтона и Москвы на фоне развязанной против России экономической и дипломатической войны подошли к критической черте, двусторонний политический диалог находится в «парализованном состоянии» по вине Соединенных Штатов.

Синдром отмены: Россия



