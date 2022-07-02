В Литве возмутились позицией Евросоюза по запрету транзита грузов в Калининград

Der Spiegel: Литва воспринимает позицию ЕС по транзиту грузов в Калининград как поражение

В Литве возмутились позицией Европейского союза (ЕС) по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград. Как сообщает Der Spiegel, в стране она воспринимается как поражение.

Издание отмечает, что немецкое правительство настаивает на снятии ограничений, а в объяснении к четвертому пакету антироссийских санкций может появиться уточнение, что перевозки в регион не попадают под рестрикции.

Der Spiegel пишет, что таким образом Еврокомиссия позволяет Литве отступить, сохранив лицо, однако в Вильнюсе этот шаг расценивается негативно.

Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию. Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию. Довиле Якнюнайте литовский политолог

Издание указывает, что последствия конфликта для Литвы становятся очевидными. Так, Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро в 2022 году и увольнения двух тысяч сотрудников компании из девяти.

Ранее Bloomberg сообщил, что очередной пакет санкций Европейского союза будет предполагать изменения в отношении уже одобренных ограничений, в том числе вероятна коррекция правил, связанных с транзитом товаров в Калининград.

Официальная Москва 30 июня заявляла, что готова ожидать решения Еврокомиссии по поводу правил обращения с товарами, попавшими под запрет на транзит в Калининград. Скорую публикацию такого документа тогда же анонсировал Вильнюс.

Позиция МИД России

Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Москва ведет диалог с Евросоюзом по проблеме транзита в Калининград, передает РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона донесла свои озабоченности до Брюсселя, однако продолжает подготовку ответных мер, если компромисс не будет найдет.

Я думаю, что на сегодняшний день пока ресурсы для нахождения решения ещё не исчерпаны. Но мяч находится на стороне ЕС и Литвы. Но ещё раз подчеркну, мы готовы к любым сценариям Александр Грушко замглавы МИД России

По словам Грушко, Москва надеется, что смогла объяснить Евросоюзу последствия решений, на которых настаивает Литва. Они несут серьезные издержки не только для Вильнюса, но и для всего политического блока. По словам замминистра иностранных дел, публичные заявления Еврокомиссии говорят о том, что сигнал дошел до адресата.

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия уточнит вопрос об ограничении транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет.

В российском МИД потребовали эти ограничения отменить и предупредили, что ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут лежать в практической, а не в дипломатической плоскости.

Москва надеется на компромисс

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва надеется на достижение компромисса по вопросу транзита в Калининград в ближайшее время. Он напомнил, что транзитное соглашение между Москвой и Брюсселем продолжает действовать.

Будем надеяться, что в ближайшее время удастся выйти на определенное условно компромиссное решение, смысл которого, насколько мы понимаем, в том, что из-под санкционного режима будут исключены поставки подсанкционных товаров, предназначенных непосредственно для Калининграда Владимир Чижов постпред России при Евросоюзе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 24 июня сообщил, что Европейский союз (ЕС) готов выполнять свои обязательства по обеспечению транзита грузов в регион и снять введенную из-за санкций блокаду. Он не уточнил, откуда поступила подобная информация.

По его словам, руководство Калининградской области надеется, что проблему блокировки транзита грузов в регион получится решить совместно и дипломатами МИД России.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений. «Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — пояснил пресс-секретарь президента.