Аналитик рассказал о «красной линии» рубля

Экономист Сыроваткин назвал курс в 50 рублей за доллар «красной линией» российских властей

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин заявил, что выступления российских властей, как и их действия, рассчитанные на борьбу с сильным рублем, демонстрируют условную красную линию. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Красная линия

Экономист рассказал, что риторика чиновников существенно изменилась в конце июня, когда курс доллара к рублю показал уровень в 50. Именно поэтому он назвал этот показатель некой границей российской валюты у властей.

«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать "красной линией"», — предположил Сыроваткин.

Мы не исключаем попытки курса доллара к рублю вернуться в диапазон 50-55 во время июльского налогового периода. Если перед этим он вновь протестирует область 65, то инвесторам следует подумать о продаже американской валюты на этих уровнях Олег Сыроваткин аналитик «Открытие Инвестиции»

Этот показатель является достаточно условным, поскольку рубль никто не таргетирует и он находится в свободном плавании. Различные области экономики называют свой комфортный курс рубля, однако власти считают компромиссным вариантом диапазон от 70 до 80 рублей за доллар.

«Судя по всему, вопрос о том, как это осуществить технически, пока остается открытым», — подчеркнул аналитик.

Курс доллара

29 июня курс доллара упал до семилетнего минимума и составил 50 рублей. В правительстве не раз отмечали риски чрезмерного укрепления рубля для экономики.

На фоне ограничений против Москвы и в условиях невостребованности иностранной валюты импортерами тенденция к росту курса в последние недели сохраняется — он уходит дальше от «адекватной» отметки в 70–80 рублей. Такой показатель озвучил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Борьба с сильным рублем

В тот же день глава Минфина Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля обойдется российскому бюджету в многомиллиардные потери. Поэтому он допустил использование сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций, предназначенных на стабилизацию курса.

По словам Силуанова, укрепление позиций российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей. «То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», — подчеркнул он.

У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке Антон Силуанов глава Минфина России

Министр добавил, что Минфин рассматривает возможность контролировать курс рубля к доллару и евро через кросс-курсы валют «дружественных» стран. Однако для стабилизации курса на данный момент важно стимулировать импорт, однако импорт пока «не идет».

1 июля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что власти ежедневно обсуждают проблему крепкого рубля. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о сроках принятия решения по механизмам борьбы с чрезмерным укреплением национальной валюты.

Прогнозы

14 июля Центральный банк России представил прогнозы по курсу рубля, инфляции и ВВП России на 2022-2024 годы, основанный на оценках аналитиков. В 2022 году средний курс доллара составит 70,4 рубля (в июне предсказывался уровень в 75 рублей). В 2023 году доллар будет стоить 75 рублей, а в 2024 и 2025 годах — 80.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на снижение курса доллара не следует реагировать эмоциями. По его мнению, этот вопрос зависит от функционирования экономики, а не от чувств и восприятия.