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В России отреагировали на обострение конфликта Армении и Азербайджана

Депутат Чепа: Россия заинтересована в переговорах Армении и Азербайджана
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Нужно убедить Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что это единственное, в чем заинтересована Россия в этом регионе.

«Я надеюсь, что незатихающий конфликт в очередной раз удастся погасить дипломатическим путем. Есть ряд стран, которые всячески пытаются провоцировать, разжечь в очередной раз этот конфликт, и мы заинтересованы в одном — чтобы убедить эти стороны сесть на стол переговоров», — высказался депутат.

Вечером 12 сентября Минобороны Армении сообщило об атаке на свои приграничные территории армией Азербайджана. В ведомстве заявили, что азербайджанские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре страны. По словам премьер-министра Армении Николы Пашиняна, в результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе были убиты 49 человек.

В Баку заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против азербайджанских ВС. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян в ходе телефонного разговора договорились о работе по стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

С девяти утра по местному времени Армения и Азербайджан договорились установить режим прекращения огня. МИД России призвал стороны неукоснительно его соблюдать и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.

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Екатерина Смирная
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