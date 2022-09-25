В США раскритиковали Киев за призыв нанести ядерный удар по России

Ведущий Fox News Карлсон осудил главу офиса Зеленского за угрозы России ядерным оружием

Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России.

Подобные высказывания он назвал неуместными. По мнению телеведущего, такие призывы также говорят о невменяемости их автора.

В ответ на слова [президента России Владимира] Путина правительство Украины призвало к немедленному ядерному нападению на Россию, которое, без сомнения, привело бы к немедленному уничтожению Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, гибели десятков миллионов американцев. <...> Здравомыслящие люди не говорят так, никогда. Такер Карлсон телеведущий Fox news

Такер также высказал мнение, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы администрация президента США Джо Байдена надавила на Киев и добилась разрешения украинского конфликта путем мирных переговоров. При этом он посетовал на то, что Белый дом ничего не предпринимает в данной ситуации и продолжает накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием, обвиняя Россию в продолжении боевых действий.

В Европе призвали отнестись к заявлению Кремля серьезно

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал российских Вооруженных сил.

Каждый, кто ездил в Москву, посещал Кремль, чтобы поговорить с Путиным, получал от него один и тот же ответ: "У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия" Жозеп Боррель глава евродипломатии

О том, что Владимир Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, также заявлял президент Сербии Александр Вучич. Он выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По его словам, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».

В свою очередь, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что реальное применение ядерного оружия может обернуться тяжелыми последствиями и сделает из России «мирового изгоя».

Обвинения в нарушении режима нераспространения ядерного оружия

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за «ядерных угроз в адрес стран Европы». Так он прокомментировал слова российского коллеги о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу Белого дома в искажении слов Путина о ядерном оружии. «Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом», — высказалась дипломат.

21 сентября российский президент Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».