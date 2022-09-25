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В США раскритиковали Киев за призыв нанести ядерный удар по России

Ведущий Fox News Карлсон осудил главу офиса Зеленского за угрозы России ядерным оружием

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России.

Подобные высказывания он назвал неуместными. По мнению телеведущего, такие призывы также говорят о невменяемости их автора.

В ответ на слова [президента России Владимира] Путина правительство Украины призвало к немедленному ядерному нападению на Россию, которое, без сомнения, привело бы к немедленному уничтожению Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, гибели десятков миллионов американцев. <...> Здравомыслящие люди не говорят так, никогда.

Такер Карлсонтелеведущий Fox news

Такер также высказал мнение, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы администрация президента США Джо Байдена надавила на Киев и добилась разрешения украинского конфликта путем мирных переговоров. При этом он посетовал на то, что Белый дом ничего не предпринимает в данной ситуации и продолжает накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием, обвиняя Россию в продолжении боевых действий.

В Европе призвали отнестись к заявлению Кремля серьезно

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал российских Вооруженных сил.

Каждый, кто ездил в Москву, посещал Кремль, чтобы поговорить с Путиным, получал от него один и тот же ответ: "У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия"

Жозеп Боррель глава евродипломатии

О том, что Владимир Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, также заявлял президент Сербии Александр Вучич. Он выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По его словам, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».

В свою очередь, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что реальное применение ядерного оружия может обернуться тяжелыми последствиями и сделает из России «мирового изгоя».

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Обвинения в нарушении режима нераспространения ядерного оружия

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за «ядерных угроз в адрес стран Европы». Так он прокомментировал слова российского коллеги о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу Белого дома в искажении слов Путина о ядерном оружии. «Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом», — высказалась дипломат.

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21 сентября российский президент Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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