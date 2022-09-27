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Пасечник допустил введение военного положения в ЛНР и ДНР

Пасечник сообщил, что в ЛНР и ДНР примут решение о военном положении с руководством России
СюжетРеферендум в ДНР:
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Главы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в случае вхождения республик в состав РФ примут решение по военному положению на своих территориях вместе с российским руководством, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ТАСС.

Политик напомнил, что в случае присоединения ЛНР и ДНР станут субъектом России. Если введут военное положение в РФ, оно будет действовать и в Донбассе, допустил Пасечник.

В случае присоединения мы становимся субъектом Российской Федерации, и я думаю, что там есть кому принимать это решение

Леонид Пасечникглава ЛНР

Он уточнил, что тогда главы республик будут выполнять указания из Москвы.

Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе

Леонид Пасечникглава ЛНР

При этом в Кремле заявили, что никаких решений о введении в России военного положения и закрытии границ пока не принималось.

Референдум

В сентябре Уголовный кодекс России дополнили понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

23 сентября в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

В воскресенье, 25 сентября, в ЛНР референдум признали состоявшимся. В нем приняли участие более 50 процентов населения.

Явка по республике на сегодняшний день составила 76,09 процента

Елена Кравченко глава ЦИК ЛНР

В ДНР и Запорожской области также отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы.

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Принятие в состав России

При этом в Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав России. Официальный представитель президента страны Дмитрий Песков уточнил, что для этого нужно пройти определенную процедуру.

Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные дела в отношении организаторов голосования в Донбассе.

Изменение статуса спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что после завершения референдума и вхождения территорий в состав России специальная военная операция (СВО) на Украине перейдет в разряд контртеррористической.

Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю

Сергей Аксеновглава Крыма

По словам главы республики, в скором времени будет пройдена определенная точка невозврата. Он уточнил, что в настоящее время важна безопасность тех, кто проживает на данных территориях. Эти люди, добавил глава республики, в результате референдума получат определенность и ясность.

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Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к гражданам страны объявил президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины, а также защищать людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе.

21 сентября Путин заявил о начале частичной мобилизации.

Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту

Владимир Путинпрезидент России

Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

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Марина Совина
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