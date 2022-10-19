Американские присяжные оправдали россиянина по обвинению в лжесвидетельстве ФБР

WP: жюри присяжных в США оправдало россиянина Данченко по делу о «досье» на Трампа

Жюри присяжных в США оправдало российского аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в даче Федеральному бюро расследований (ФБР) ложных показаний по делу о связях бывшего президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным американского издания, присяжные по данному делу заседали около девяти часов в течение двух дней. Они признали его невиновным по всем четырем пунктам обвинения. По словам присяжного заседателя Джоэла Грина (Joel Greene), в ходе обсуждений не было никаких разногласий, а члены жюри были «довольно единодушны» в вопросе о том, как рассматривать данное дело.

Обвинения в лжесвидетельстве

Обвинения против Игоря Данченко были выдвинуты в рамках расследования, которое проводил спецпрокурор Джон Дарем. По мнению стороны обвинения, россиянин солгал ФБР о своих источниках информации. Как полагает следствие, Данченко помогал экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу составлять «досье» с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании. В частности, в период с июня по ноябрь 2017 года российский аналитик пять раз сообщил неверные сведения ФБР, уточняя информацию об источниках переданных им данных. Кроме того, Данченко якобы передавал сведения некоему лицу, занимавшему руководящие посты в структурах Демократической партии. Имя этого человека не называется.

При этом ранее судья Энтони Тренга не нашел оснований вменять гражданину России один из пяти эпизодов введения в заблуждение ФБР. Изначально предполагалось, что Данченко солгал агенту о том, что не разговаривал с одним из источников о предмете расследования.

Российского аналитика Игоря Данченко, который участвовал в расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией, арестовали 4 ноября 2021 года на территории США. Позднее его отпустили под залог в 100 тысяч долларов. Сам фигурант отказался признавать свою вину, а в России задержание Данченко посчитали «чистой политикой».

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Как считают авторы материала, данный процесс может стать последним для прокурора Джона Дарема, которому три года назад генпрокурор Уильям Барр поручил расследовать доклад ФБР о связях предвыборного штаба Трампа с Россией. По их мнению, решение жюри присяжных стало «еще одним ударом» для представителя обвинения.

В Министерстве юстиции США на вопрос WP о том, продолжит ли Дарем работать спецпрокурором после оправдательного приговора Данченко, от комментариев отказались. Бывший генпрокурор Уильям Барр также не стал комментировать ситуацию. Сам Дарем признался, что разочарован решением жюри присяжных, но уважает его. Он также поблагодарил «следователей и команду обвинения за их самоотверженные усилия по поиску истины и справедливости в этом деле».

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Расследование в отношении бывшего президента США началось вскоре после увольнения директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года. Обвинение утверждало, что еще в 2016-м политик обратился к Кремлю с просьбой найти и обнародовать содержание электронной почты Хиллари Клинтон, которая была его оппонентом.

Другим поводом к расследованию стало «русское досье» на Трампа, составленное бывшим разведчиком Кристофером Стилом. В нем утверждалось, что Россия могла шантажировать избранного президента США. Речь идет о серии документов, опубликованных пять лет назад: в них были приведены доказательства, согласно которым Россия якобы вмешивалась в американские выборы 2016-го и «сделала ставку» на Трампа, а также помогла ему победить. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь президента с Кремлем также не доказана.