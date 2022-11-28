ЕС изучит возможность снятия санкций с российского банка

«Известия»: ЕС изучит запрос России о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT

Евросоюз (ЕС) изучит возможности снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT Петер Стано представитель внешнеполитической службы ЕС

Стано отметил, что платежи остаются возможными, хоть и являются более медленными и дорогими, чем могли бы быть.

Представитель ЕС также напомнил, что меры ЕС предусматривают отступление от санкций, позволяющие операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, попавшими под них. Для этого, подчеркнул Стано, все страны — члены ЕС должны единогласно поддержать такое решение.

По словам дипломата, в настоящее время открытым остается «достаточное количество платежных каналов», поскольку большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT, в том числе крупные финансовые институты, такие как Газпромбанк.

Условие в рамках зерновой сделки

29 октября Россия приостановила участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.

Одним из условий России на переговорах о зерновой сделке стало ослабление санкций против Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна.

По словам замглавы МИД Сергея Вершинина, Москва будет требовать исключения РСХБ из санкционных списков, поскольку он является главным российским банком по финансированию аграрных сделок.

Мы обсуждаем это не первый раз, потому что, с моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство трансакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом Сергей Вершинин заместитель министра иностранных дел России

Отключение российских банков от SWIFT

SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов, однако доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном уровне, гибкости и удобства.

Евросоюз с 12 марта отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также организация запретила продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро в страну.

С 14 июня в рамках очередного пакета санкций ЕС от SWIFT отключили Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ).

Также сообщалось, что ряд стран ЕС настаивают на отключении от SWIFT большего числа кредитных организаций. Одним из этих учреждений может быть Газпромбанк, через который проходят расчеты за газ с европейскими покупателями.

Российский аналог SWIFT

В России уже работает аналог международной системы SWIFT. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка (ЦБ). К ней, по данным регулятора, уже подключились 70 иностранных кредитных организаций.

В июле Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» представил новую версию собственного аналога SWIFT на блокчейне. Отключить какого-либо из участников системы невозможно: у каждого пользователя одинаковые права и возможности. Блокчейн-технологии позволяют создать безопасные и надежные условия для всех участников, сообщили разработчики.

Подобные системы нужны, чтобы банки могли быстро и безопасно передавать данные о переводах, платежах и обмене ценными бумагами.