Администрация Эрдогана ответила на сообщения об инфаркте у президента. Что говорят о состоянии политика?

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о том, что президент Турции пережил инфаркт

Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения СМИ об инфаркте у политика и ухудшении состояния. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте центра.

«Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности», — сказано в официальном заявлении.

Также подчеркивается, что политик в режиме онлайн примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую», которая состоится в четверг, 27 апреля.

В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что состояние здоровья президента страны хорошее, он перенес только легкую простуду.

Почувствовал себя плохо во время прямого эфира

25 апреля давал интервью турецким телеканалам. В какой-то момент политик внезапно почувствовал себя плохо. На этот инцидент обратили внимание все мировые СМИ.

Эфир с президентом Турции был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабмине страны. После длительной паузы Эрдоган вернулся в прямой эфир, в прямом эфире попросил у зрителей прощения и пожелал им здоровья. Также политик признался, что подхватил желудочный грипп. По словам Эрдогана, он думал об отмене интервью, однако решил этого не делать.

Мы обещали и пришли Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

После этого журналисты задали турецкому лидеру еще два вопроса. После этого модератор сообщил, что интервью завершается, чтобы «позволить господину президенту отдохнуть».

Реакция на инцидент администрации Эрдогана и турецкой оппозиции

Спустя некоторое время официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын высказался о состоянии политика. Он успокоил взволнованную публику, отметив, что у президента Турции отличное здоровье.

Наш президент, слава Богу, в добром здравии Ибрагим Калын Официальный представитель президента Турции

Одним из первых представителей политического мира инцидент прокомментировал единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу. Он пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления. После него со словами поддержки в адрес президента выступила лидер оппозиционной «Хорошей» партии Мерал Акшенер.

Запрет врачей на публичные выступления и слухи об инфаркте

26 апреля Эрдоган сообщил, что врачи запретили выступать ему на публике накануне выборов. Эрдоган также поблагодарил всех, кто пожелал ему выздоровления.

По совету врачей сегодня я буду отдыхать и останусь дома Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

При этом он уточнил, что на среду у него были запланированы несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании.

В этот же день все мировые СМИ облетела новость, что Эрдоган якобы перенес инфаркт, позже его госпитализировали, а его состояние оценивалось как тяжелое.

В ответ на это член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш (Стамбул) Чагры Эрхан в комментарии «Ленте.ру» опроверг эти слухи. Он также назвал подобные спекуляции «наглядным примером того, как социальные сети могут быть опасно использованы коварными и безответственными людьми».

Эрхан заверил, что Эрдоган заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе.

Позже официальный представитель политика Ибрагим Калын и вовсе заявил, что президент запланировал телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным. По его словам, политики планируют обсудить ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

Перед церемонией [доставки ядерного топлива] на АЭС "Аккую" президент Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным Ибрагим Калын Официальный представитель президента Турции

Что известно о состоянии Эрдогана на данный момент

Газета BirGun в среду вечером сообщила, что президент отменил запланированное на 27 апреля телевизионное интервью четырем турецким телеканалам.

В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что состояние политика на данный момент «очень хорошее», у него наблюдается легкая простуда. Кроме того, Эрдоган находится в контакте со своими коллегами и врачами.

В феврале президенту Турции исполнилось 69 лет. В стране 14 мая пройдут выборы главы государства и парламентские выборы.

Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения. Политик победу на выборах президента в 2014 году, в 2018 снова был избран главой государства.