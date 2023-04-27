Администрация Эрдогана ответила на сообщения об инфаркте у президента. Что говорят о состоянии политика?
Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения СМИ об инфаркте у политика и ухудшении состояния. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте центра.
«Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности», — сказано в официальном заявлении.
Также подчеркивается, что политик в режиме онлайн примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую», которая состоится в четверг, 27 апреля.
В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что состояние здоровья президента страны хорошее, он перенес только легкую простуду.
Почувствовал себя плохо во время прямого эфира
25 апреля давал интервью турецким телеканалам. В какой-то момент политик внезапно почувствовал себя плохо. На этот инцидент обратили внимание все мировые СМИ.
Эфир с президентом Турции был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабмине страны. После длительной паузы Эрдоган вернулся в прямой эфир, в прямом эфире попросил у зрителей прощения и пожелал им здоровья. Также политик признался, что подхватил желудочный грипп. По словам Эрдогана, он думал об отмене интервью, однако решил этого не делать.
Мы обещали и пришли
После этого журналисты задали турецкому лидеру еще два вопроса. После этого модератор сообщил, что интервью завершается, чтобы «позволить господину президенту отдохнуть».
Реакция на инцидент администрации Эрдогана и турецкой оппозиции
Спустя некоторое время официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын высказался о состоянии политика. Он успокоил взволнованную публику, отметив, что у президента Турции отличное здоровье.
Наш президент, слава Богу, в добром здравии
Одним из первых представителей политического мира инцидент прокомментировал единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу. Он пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления. После него со словами поддержки в адрес президента выступила лидер оппозиционной «Хорошей» партии Мерал Акшенер.
Запрет врачей на публичные выступления и слухи об инфаркте
26 апреля Эрдоган сообщил, что врачи запретили выступать ему на публике накануне выборов. Эрдоган также поблагодарил всех, кто пожелал ему выздоровления.
По совету врачей сегодня я буду отдыхать и останусь дома
При этом он уточнил, что на среду у него были запланированы несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании.
В этот же день все мировые СМИ облетела новость, что Эрдоган якобы перенес инфаркт, позже его госпитализировали, а его состояние оценивалось как тяжелое.
В ответ на это член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш (Стамбул) Чагры Эрхан в комментарии «Ленте.ру» опроверг эти слухи. Он также назвал подобные спекуляции «наглядным примером того, как социальные сети могут быть опасно использованы коварными и безответственными людьми».
Эрхан заверил, что Эрдоган заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе.
Позже официальный представитель политика Ибрагим Калын и вовсе заявил, что президент запланировал телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным. По его словам, политики планируют обсудить ситуацию на Украине и двусторонние отношения.
Перед церемонией [доставки ядерного топлива] на АЭС "Аккую" президент Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным
Что известно о состоянии Эрдогана на данный момент
Газета BirGun в среду вечером сообщила, что президент отменил запланированное на 27 апреля телевизионное интервью четырем турецким телеканалам.
В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что состояние политика на данный момент «очень хорошее», у него наблюдается легкая простуда. Кроме того, Эрдоган находится в контакте со своими коллегами и врачами.
В феврале президенту Турции исполнилось 69 лет. В стране 14 мая пройдут выборы главы государства и парламентские выборы.
Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения. Политик победу на выборах президента в 2014 году, в 2018 снова был избран главой государства.