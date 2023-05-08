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23:02, 8 мая 2023Спорт

Перенесший остановку сердца футболист получил награду за возвращение года

Кристиан Эриксен получил премию Laureus World Sports Awards в номинации «Возвращение года»
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен получил награду Laureus World Sports Awards, которую также называют спортивным «Оскаром». Об этом сообщается в официальном аккаунте премии в Twitter.

Хавбек победил в номинации «Возвращение года». В этой категории были также номинированы гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Клэй Томпсон, мотогонщик Франческо Баньяя, легкоатлет Якоб Ингебригтсен и велогонщица Аннемик ван Влетен.

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В номинации «Спортсмен года» победил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. В декабре 2022 года в составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира в Катаре, победив в финале команду Франции.

Летом 2021 года Эриксен потерял сознание и пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем госпитализировали. Позднее спортсмену имплантировали кардиостимулятор, через полгода после случившегося он вернулся на поле.

Ксения Курашкина
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