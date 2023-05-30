Названы технические особенности заряда на попавшем в московский дом беспилотнике

Военный эксперт Леонков: заряд на попавшем в московский дом беспилотнике пробивает броню

Кумулятивный заряд КЗ-6 на попавшем в жилой дом на Профсоюзной улице в Москве беспилотнике во время утренней атаки способен пробивать броню. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он также назвал технические особенности этого боеприпаса.

«Кумумлятивные заряды используются прежде всего, чтобы поражать бронированную технику. Но в то же время их можно применять, если мы говорим про гражданские объекты, чтобы пробивать их. Или, например, [атаковать] нефтебазу или какое-нибудь хранилище. [Снаряд] пробивает металлические оболочки, кумулятивный заряд вызывает пожар. У них фантазия большая по этому поводу. Понятное дело, что бронетехники в Москве нет, но, чтобы достичь какого-то эффекта с большим дымом, пожаром, могли так что-либо атаковать, чтобы горело и было наглядно», — объяснил он.

О модели заряда стало известно ранее 30 мая. КЗ-6 не предназначен для поражения живой силы или для стрельбы.

Министерство обороны России подтвердило удары дронов и назвало случившееся террористической атакой Украины. По информации ведомства, в ней задействовали восемь дронов. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств сбили зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении некоторых зданий в результате случившегося. Беспилотники врезались в жилые дома на улицах Атласова, Профсоюзной, а также на Ленинском проспекте. Известно о двух пострадавших, госпитализация им не потребовалась.

Кроме того, депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал первичный перечень мест падения сбитых дронов в Подмосковье: село Ильинское и деревня Тимошково в Красногорском округе, деревни Раздоры и Ромашково в Одинцовском округе, а также поселок Гринфилд в Истринском округе.

Киев отрицает свою причастность. «Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак, но прямого отношения, конечно же, не имеем», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.