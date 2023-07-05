Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:41, 5 июля 2023Бывший СССР

Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке. Среди раненых есть два маленьких ребенка

Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими военными возросло до 36 человек

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency

Число пострадавших при обстреле Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до 36 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что не менее 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. Среди них двое маленьких детей, уточнил политик в своем Telegram-канале.

Пушилин также подчеркнул, что вечером 4 июля противник нанес «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.

На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет

Денис ПушилинВрио главы ДНР

Он также уточнил, что были повреждены несколько жилых домов, здания школы и детсада.

Позже мэр Макеевки сообщил РИА Новости, что в результате атаки ВСУ погиб 62-летний мужчина. Он находился в своей квартире, когда был нанесен удар.

Макеевка и Донецк оказались под усиленным обстрелом украинских военных

ВСУ регулярно обстреливают два крупных города — Макеевку и Донецк. Так, 1 июля были выпущены 16 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Материалы по теме:
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022

При этом 28 июня армия противника нанесли удары по Кировскому району Донецка, в результате атаки погибли два мирных жителя. Удар был нанесен из системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего ВСУ выпустили по Кировскому району три ракеты.

В начале июня Денис Пушилин рассказал и о стабильно сложной ситуации в Артемовске. При этом, по его словам, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, обстановку в городе удается контролировать.

Пушилин подчеркнул, что в целом силы Киева на регулярной основе «пытаются продавить как фланги, так и непосредственно совершают обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные».

В свою очередь, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал о планах Киева вернуть Артемовск Украине. Он подтвердил, что город является одним из потенциальных стратегических направлений прорыва, поэтому ВСУ стремились удержать его.

Число погибших в ДНР граждан при обстрелах ВСУ с 2014 года составило несколько тысяч

В конце июня руководитель представительства ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина рассказала, что в республике из-за обстрелов противника погибли почти девять тысяч и были ранены более 12 тысяч гражданских лиц.

С 2014 года в ДНР из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены 12505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка

Наталья ШуткинаРуководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

Запад продолжает поставлять военную технику Украине

Западные страны регулярно оказывают помощь Киеву, речь идет о финансовой составляющей и военной технике. В частности, 3 июля стало известно, что Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5. О новых поставках рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

На сегодняшний день Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники, если речь идет о прямой финансовой помощи или той, что предоставляется в рамках ЕС, и является одной из стран, которая обучает украинских военных

Борис ПисториусМинистр обороны ФРГ

В свою очередь, Министерство реинтеграции Украины на днях отчиталось, что Киев после начала специальной военной операции получил почти 170 миллиардов евро международной помощи. Донорами Украины ведомство называет 40 стран, а также европейские институты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Наибольшую военную поддержку страна получила от США, Евросоюз стал лидером по финансовой помощи.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

В ответ на это американский историк и политолог Аарон Гуд предупредил Штаты о потере гегемонии из-за конфликта на Украине. По словам обозревателя, «худший геополитический кошмар Вашингтона» станет реальностью из-за решения Белого дома развязать конфликт и вынудить Россию начать спецоперацию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке. Среди раненых есть два маленьких ребенка

    Российские военные отразили атаку ВСУ под Соледаром

    США захотели ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений

    Стало известно об отказе Уоллесу в должности главы НАТО

    В пригороде Харькова прогремели два взрыва

    Минпромторг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone

    Зеленского обвинили в покушении на День независимости США

    Полицейского обвинили в сексе с подростками в участке и патрульной машине

    В Аргентине обвинили США в лицемерии

    Мишустин сообщил Путину об оздоровлении экономики России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости