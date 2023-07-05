Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке. Среди раненых есть два маленьких ребенка

Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими военными возросло до 36 человек

Число пострадавших при обстреле Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до 36 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что не менее 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. Среди них двое маленьких детей, уточнил политик в своем Telegram-канале.

Пушилин также подчеркнул, что вечером 4 июля противник нанес «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.

На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет Денис Пушилин Врио главы ДНР

Он также уточнил, что были повреждены несколько жилых домов, здания школы и детсада.

Позже мэр Макеевки сообщил РИА Новости, что в результате атаки ВСУ погиб 62-летний мужчина. Он находился в своей квартире, когда был нанесен удар.

Макеевка и Донецк оказались под усиленным обстрелом украинских военных

ВСУ регулярно обстреливают два крупных города — Макеевку и Донецк. Так, 1 июля были выпущены 16 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). О жертвах и разрушениях не сообщалось.

При этом 28 июня армия противника нанесли удары по Кировскому району Донецка, в результате атаки погибли два мирных жителя. Удар был нанесен из системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего ВСУ выпустили по Кировскому району три ракеты.

В начале июня Денис Пушилин рассказал и о стабильно сложной ситуации в Артемовске. При этом, по его словам, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, обстановку в городе удается контролировать.

Пушилин подчеркнул, что в целом силы Киева на регулярной основе «пытаются продавить как фланги, так и непосредственно совершают обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные».

В свою очередь, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал о планах Киева вернуть Артемовск Украине. Он подтвердил, что город является одним из потенциальных стратегических направлений прорыва, поэтому ВСУ стремились удержать его.

Число погибших в ДНР граждан при обстрелах ВСУ с 2014 года составило несколько тысяч

В конце июня руководитель представительства ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина рассказала, что в республике из-за обстрелов противника погибли почти девять тысяч и были ранены более 12 тысяч гражданских лиц.

С 2014 года в ДНР из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены 12505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка Наталья Шуткина Руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

Запад продолжает поставлять военную технику Украине

Западные страны регулярно оказывают помощь Киеву, речь идет о финансовой составляющей и военной технике. В частности, 3 июля стало известно, что Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5. О новых поставках рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

На сегодняшний день Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники, если речь идет о прямой финансовой помощи или той, что предоставляется в рамках ЕС, и является одной из стран, которая обучает украинских военных Борис Писториус Министр обороны ФРГ

В свою очередь, Министерство реинтеграции Украины на днях отчиталось, что Киев после начала специальной военной операции получил почти 170 миллиардов евро международной помощи. Донорами Украины ведомство называет 40 стран, а также европейские институты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Наибольшую военную поддержку страна получила от США, Евросоюз стал лидером по финансовой помощи.

В ответ на это американский историк и политолог Аарон Гуд предупредил Штаты о потере гегемонии из-за конфликта на Украине. По словам обозревателя, «худший геополитический кошмар Вашингтона» станет реальностью из-за решения Белого дома развязать конфликт и вынудить Россию начать спецоперацию.