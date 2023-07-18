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11:14, 18 июля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на ночную атаку дронов на Крым

Депутат Чепа связал ночную атаку дронов на Крым со сложностями контрнаступления
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Киев стал сильнее атаковать Крым из-за сложностей с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на ночную атаку полуострова дронами.

«Это попытка Украины возместить неудавшееся контрнаступление, которое не могут реализовать уже несколько месяцев, чтобы оправдать те колоссальные затраты, которые несет Запад на покрытие этого конфликта. Киев продолжает выпрашивать и шантажировать НАТО, чтобы получить средства. Поэтому украинцы совершают [атаки для] какого-то оправдания действий», — объяснил депутат.

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В ночь на 18 июля в Крыму сбили 28 беспилотников, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, никто не пострадал.

Атаку также подтвердило Минобороны. В ведомстве рассказали, что 17 беспилотников сбили системы противовоздушной обороны (ПВО), еще 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ни один дрон не достиг цели, разрушений нет.

Ночью 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Из-за взрыва часть конструкции обрушилась. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, ее нельзя восстановить. Сейчас на переправе запустили реверсивное движение по одной полосе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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    Варвара Кошечкина
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