О готовности России к столкновению с НАТО, успехах в ходе СВО и зерновой сделке: главное из выступления Путина

Путин заявил, что Россия готова к столкновению с НАТО, хотя не хочет этого

Президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию по итогам саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Видеозапись опубликована на официальном сайте Кремля.

В ходе выступления глава государства высказался о готовности России к столкновению с НАТО, успехах в ходе специальной военной операции и зерновой сделке, а также об отношениях с Африкой и мирной инициативе по Украине.

О готовности России к столкновению с НАТО

Глава государства заявил, что Россия готова к любому сценарию, однако не хочет прямого военного столкновения с США и странами Североатлантического альянса.

Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы Владимир Путин президент России

По словам Путина, по инициативе США в свое время был разработан специальный механизм для предотвращения подобных конфликтов. Он добавил, что руководители определенных подразделений общаются напрямую и имеют возможность проконсультироваться в любой кризисной ситуации.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и НАТО подталкивают мир к войне и провоцируют Россию. По его мнению, Запад проверяет реакцию России на те или иные действия.

Путин об успехах России в ходе спецоперации

Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отброшены и остановлены на всех направлениях, на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева российские военные переходят в контрнаступление.

Но конечно, везде противник остановлен и отброшен. На двух участках они продвинулись, на одном — 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно Владимир Путин президент России

Глава государства уточнил, что в настоящее время боевые действия на Украине не такие активные, как два дня назад, хотя ВСУ несут большие потери личного состава.

Путин сообщил, что украинские военные в пешем порядке идут в атаку, личный состав подвозят, выбрасывают, и техника сразу уезжает.

Российский лидер отметил, что Украина потеряла с 4 июня 415 танков, более 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин разного класса были уничтожены, 2/3 из которых западного производства.

Путин также заявил, что не считает своим делом управление войсками.

Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно и даже вредно. Ежечасно с передовой получать и невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения их безопасности Владимир Путин президент России

Он рассказал, что по нескольку раз в день связывается с руководством министерства обороны или, в случае необходимости, с конкретными подразделениями.

По словам Путина, накануне после всех мероприятий саммита «Россия-Африка» он говорил с командующими 58-й армии, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад в боях на запорожском направлении.

27 июня Владимир Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались, но успеха они не добились. Он уточнил, что основные боестолкновения фиксировались на направлении главного удара — запорожском.

Путин о прекращении огня на Украине и мирных переговорах

Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, однако в Киеве был подписан декрет об их запрете.

По словам главы государства, когда он объяснил это обстоятельство делегатам из Африки, они задумались, как можно настаивать на переговорах, если одна из сторон отказывается от них.

Путин указал, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, поскольку Украина ведет наступление. Он назвал этот вопрос труднореализуемым или нереализуемым вовсе.

Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают Владимир Путин президент России

Российский лидер также отметил, что страны Африки хорошо относятся к Украине и искренне желают закончить конфликт в стране.

Он уточнил, что некоторые пункты африканской мирной инициативы реализуются, в частности, обмен пленными и решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми. По его словам, идея хороша тем, что она направлена на поиск мирного решения конфликта.

Ранее президент России рассказал, что провел с африканскими лидерами откровенную и полезную дискуссию по ситуации на Украине.

До этого в ходе саммита «Россия — Африка» российский лидер заявил, что Москва отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.

Путин о зерновой сделке

Путин заявил, что мирный план Африки по Украине и зерновая никак не связаны между собой. Он также рассказал, что после выхода России из сделки выросли цены на мировом рынке, поэтому государство получит больше и поделится частью доходов с беднейшими странами и поставит определенные объемы продовольствия бесплатно.

По словам главы государства, Россия продолжает оставаться первой по продаже зерна в мире, несмотря на попытки западных стран помешать этому.

Он отметил, что фрахт и страховка стали дороже, сложнее осуществлять денежные переводы, но тем не менее все это происходит.

Это же все делают наши компании, работа-то идет, и мы остаемся лидерами и по продаже пшеницы — номер один в мире. Мы как были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать Владимир Путин президент России

Путин также подчеркнул, что в выходе России из зерновой сделки нет ничего такого, что не озвучивали бы вслух. Он напомнил, что Москва требует подключения к SWIFT для дочки Россельхозбанка, когда это условие будет выполнено, страна вернется к участию в договоренностях.

Глава государства также отметил, что поведение Запада иррационально, и объяснить его невозможно. Это, по его словам, может говорить лишь о том, что западным странам безразличны интересы нуждающихся и беднейших стран.

На самом деле плевать хотели. Но это вдвойне аморально. А кто получил деньги основные от поставок украинского зерна? Крупные компании-трейдеры. Они наварили как следует, потому что брали со скидкой, покупали. А продавали по более-менее нормальной цене в благополучные страны. Причем здесь интересы голодающих народов? Владимир Путин президент России

27 августа Путин заявил, что страны Запада создают препятствия для поставок зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в мировом продовольственном кризисе Россию.

Президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси также призвал участников Черноморской инициативы к скорейшему достижению консенсуса, который позволил бы избежать эскалации продовольственных проблем в регионе.

Договоренности по черноморской зерновой сделке были прекращены 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл, поскольку она не оправдала своего гуманитарного предназначения.

