В Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика. Как в стране усиливаются русофобские настроения?

Группу The Killers освистали в Грузии после слов рокеров о братстве с русскими

Вокалист американской рок-группы The Killers во время выступления в Грузии призвал зрителей к братству с русскими. Фронтмен коллектива Брэндон Флауэрс сделал такое заявление после того, как присутствующие выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Об этом сообщает Paper Kartuli.

Один из фанатов коллектива развернул огромный плакат с надписью «If destiny's kind I'll be your drummer tonight» («Если судьба благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком»). Вокалист группы заметил баннер и пригласил поклонника на сцену. После этого Брэндон Флауэрс спросил, откуда приехал мужчина. Барабанщик ответил, что из России. Тогда рокер отметил, что для него это не проблема, и спросил у зрителей, приемлемо ли, что они сыграют вместе.

После этого присутствующие начали выкрикивать ругательства и покидать арену. Однако американские исполнители все же сыграли одну песню с российским барабанщиком. Флауэрс в микрофон заявил, что все люди братья и сестры, а после этого продолжил концерт.

В итоге, как написали позже пользователи соцсетей, группа завершила концерт под визги и протестные выкрики зрителей. Выступление прошло в зале Black Sea Arena рядом с Батуми.

Спустя некоторое время музыканты в Twitter извинились после протеста грузинских фанатов из-за приглашенного на сцену российского барабанщика и слов о братстве с русскими. Рокеры отметили, что «не хотели никого расстраивать».

У нас давняя традиция приглашать людей (из толпы) поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы человек вышел с нами на сцену The Killers Американская рок-группа

При этом исполнители подчеркнули, что слова Брэндона Флауэрса о том, что все являются «братьями и сестрами» могут быть неверно истолкованы. Музыканты принесли извинения за свои публичные комментарии.

Русофобские настроения в Грузии набирают обороты

Несколькими днями ранее в Грузии разгорелся скандал с другим российским представителем. Так, 9 августа стало известно, что российского актера Виталия Гогунского не пустили в страну.

Свидетели инцидента рассказали, что звезду популярного сериала «Универ» завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Эту информацию позже подтвердил директор актера Табриз Шахиди. По его словам, такое решение приняли власти страны по политическим причинам.

Артист должен был участвовать в съемках проекта в Грузии. При этом Гогунский даже не успел выйти в город.

Помимо этого, в конце июля прибывший в Грузию круизный лайнер Astoria Grande с россиянами привел к акции протеста местных оппозиционеров. Судно со «Звездным круизом» зашло в порт Батуми 31 июля. Накануне там собрались грузинские оппозиционеры и активисты, которые хотели выразить протест.

Грузинские оппозиционеры в том числе закидали яйцами россиян с круизного лайнера. На размещенной в соцсетях видеозаписи видны выезжающие из порта Батуми микроавтобусы с пассажирами лайнера, в которые летят пустые пластиковые бутылки и яйца.

В итоге Грузию убрали из списка остановок маршрута круизного лайнера Astoria Grande.

В ответ на это зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что «это выгодно неким силам, которые хотят создавать конфликт вокруг России».

Влияние Запада на политику Грузии в отношении россиян

В начале августа директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что Запад оказывает сильное давление на Грузию.

Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар

По его словам, Москва рассматривает это как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.

В свою очередь, бригадный генерал страны Тристан Цителашвили также обвинил западные страны в попытке открыть второй фронт против России под предлогом сохранения целостности Грузии.

При этом он признался, что грузинское общество вместе с властями мобилизовано ради того, чтобы планам посольства США и стран Евросоюза не суждено было сбыться.

Вашингтон мешает налаживанию отношений Москвы и Тбилиси

В начале августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что американская администрация должна прекратить попытки помешать налаживанию отношений между Россией и Грузией. Дипломат считает, что необходимо сосредоточиться на практической работе в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

При этом, несмотря на давление Евросоюза и США, глава правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не будет вводить санкции против России. Он объяснил, что Грузия потеряла бы 2,5 миллиарда долларов от введения ограничений.

На это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что угрозы ограничениями США против Грузии являются вмешательством в дела двух суверенных государств.

В свою очередь, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили описал, что произойдет со страной, если она вступит в вооруженный конфликт с Россией.

По его мнению, Грузия останется одна, так как никто не станет ей помогать. Поэтому, отмечает грузинский политик, Тбилиси не планирует вводить антироссийские санкции и присоединяться к инициативе Евросоюза.