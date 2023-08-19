Путин провел совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону. Что сегодня стоит на повестке ВС РФ и украинского кризиса?

Президент Владимир Путин провел закрытое совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом утром 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Военачальники представили российскому президенту доклады по ситуации в зоне спецоперации. Совещание прошло в закрытом режиме.

Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки Пресс-служба президента России

Владимир Путин многократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, в прошлый раз он приезжал в марте 2023 года, во время своей поездки он также впервые посетил Мариуполь. Также именно в этом штабе в декабре 2022 года президент выступал с новогодним видеообращением к гражданам, сообщает ТАСС.

Прибытие президента России на совещание в Ростов-на-Дону задокументировали

Видеокадры приезда Владимира Путина в штаб СВО на совещание оказались в распоряжении у РИА Новости. Президента на выходе из автомобиля поприветствовал начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Вместе они проследовали до командного пункта, где их встретил начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской и доложил Путину, что офицеры прибыли на совещание.

Недавние социальные решения президента в рамках СВО

В начале августа Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции. Размер компенсации зависит от степени тяжести полученных травм, которая определяется военно-медицинскими организациями Министерства обороны.

Также в мае президент России подписал закон, согласно которому участники СВО сохраняют права на жилье по прежнему месту службы. В случае, если военнослужащий не имеет собственного жилья, сохраняется очередность на его получение. Кроме того, семья участника СВО продолжает получать денежную компенсацию за аренду жилья. Размер выплат не зависит от звания, должности и выслуги лет.

Социальные инициативы внедряются и в Минтруде. 16 августа министерство подготовило проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в специальной военной операции, будут назначать без заявления. Это позволит ветеранам СВО, не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами, получать их со дня признания ветераном боевых действий.

Что стоит на повестке для ВС РФ?

Минобороны России ежедневно сообщает об успехах российской армии на фронте: об отражении атак ВСУ на купянском направлении, о значительном продвижении на краснолиманском направлении, о срыве ротации подразделений украинских войск в Донецкой народной республике.

Утром 19 августа стало известно, что российские войска сорвали шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинской армии составили более 40 тысяч человек. И все это сопровождается большими потерями военной техники противника, в том числе западного производства.

В ходе ведения активной обороны занятых рубежей в районе Торского выступа Серебрянского Лесничества подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак. Уничтожены боевая машина пехоты, пикап Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук

По данным Минобороны, за два месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих. На линии боевого соприкосновения российские военные уничтожили более 4900 единиц различного вооружения противника, среди них, в частности, 26 самолетов, 9 вертолетов, 25 танков Leopard из Германии, а также 7 колесных танков AMX из Франции.

Как спецоперация влияет на мировую политику сегодня

Во многих странах-союзницах Украины, в том числе в США и Германии, идут разговоры о провале контрнаступления Украины. Среди причин неудачи ВСУ называют избыточно высокие ожидания партнеров Киева и «ошибочный оптимизм» самих властей Украины.

Тем не менее, в Пентагоне отказываются верить, что ресурсы контрнаступления исчерпаны, и предлагают дождаться его завершения прежде, чем принимать решение о регулировании украинского кризиса.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров обозначил основную проблему конфликта на Украине: перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет. Проблема в том, что призывы к переговорам, по мнению министра, западные страны используют только ради паузы, во время которой перевооружают Украину.