Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:21, 19 августа 2023Россия

Путин провел совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону. Что сегодня стоит на повестке ВС РФ и украинского кризиса?

Президент Владимир Путин провел закрытое совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону

Фото: President Of Russia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом утром 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Военачальники представили российскому президенту доклады по ситуации в зоне спецоперации. Совещание прошло в закрытом режиме.

Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки

Пресс-служба президента России

Владимир Путин многократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, в прошлый раз он приезжал в марте 2023 года, во время своей поездки он также впервые посетил Мариуполь. Также именно в этом штабе в декабре 2022 года президент выступал с новогодним видеообращением к гражданам, сообщает ТАСС.

Прибытие президента России на совещание в Ростов-на-Дону задокументировали

Видеокадры приезда Владимира Путина в штаб СВО на совещание оказались в распоряжении у РИА Новости. Президента на выходе из автомобиля поприветствовал начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Вместе они проследовали до командного пункта, где их встретил начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской и доложил Путину, что офицеры прибыли на совещание.

Недавние социальные решения президента в рамках СВО

В начале августа Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции. Размер компенсации зависит от степени тяжести полученных травм, которая определяется военно-медицинскими организациями Министерства обороны.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Украина ждет от Израиля современное оружие. Почему Тель-Авив не спешит поддержать Киев и разорвать отношения с Москвой?
Украина ждет от Израиля современное оружие.Почему Тель-Авив не спешит поддержать Киев и разорвать отношения с Москвой?
12 августа 2023
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023

Также в мае президент России подписал закон, согласно которому участники СВО сохраняют права на жилье по прежнему месту службы. В случае, если военнослужащий не имеет собственного жилья, сохраняется очередность на его получение. Кроме того, семья участника СВО продолжает получать денежную компенсацию за аренду жилья. Размер выплат не зависит от звания, должности и выслуги лет.

Социальные инициативы внедряются и в Минтруде. 16 августа министерство подготовило проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в специальной военной операции, будут назначать без заявления. Это позволит ветеранам СВО, не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами, получать их со дня признания ветераном боевых действий.

Что стоит на повестке для ВС РФ?

Минобороны России ежедневно сообщает об успехах российской армии на фронте: об отражении атак ВСУ на купянском направлении, о значительном продвижении на краснолиманском направлении, о срыве ротации подразделений украинских войск в Донецкой народной республике.

Утром 19 августа стало известно, что российские войска сорвали шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинской армии составили более 40 тысяч человек. И все это сопровождается большими потерями военной техники противника, в том числе западного производства.

В ходе ведения активной обороны занятых рубежей в районе Торского выступа Серебрянского Лесничества подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак. Уничтожены боевая машина пехоты, пикап

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук

По данным Минобороны, за два месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих. На линии боевого соприкосновения российские военные уничтожили более 4900 единиц различного вооружения противника, среди них, в частности, 26 самолетов, 9 вертолетов, 25 танков Leopard из Германии, а также 7 колесных танков AMX из Франции.

Как спецоперация влияет на мировую политику сегодня

Во многих странах-союзницах Украины, в том числе в США и Германии, идут разговоры о провале контрнаступления Украины. Среди причин неудачи ВСУ называют избыточно высокие ожидания партнеров Киева и «ошибочный оптимизм» самих властей Украины.

Тем не менее, в Пентагоне отказываются верить, что ресурсы контрнаступления исчерпаны, и предлагают дождаться его завершения прежде, чем принимать решение о регулировании украинского кризиса.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров обозначил основную проблему конфликта на Украине: перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет. Проблема в том, что призывы к переговорам, по мнению министра, западные страны используют только ради паузы, во время которой перевооружают Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону. Что сегодня стоит на повестке ВС РФ и украинского кризиса?

    Названы опасные симптомы менингита

    Захарова заявила об искусственном наращивании конфликта в Африке

    Новый премьер Нигера выступил за присутствие сил Франции в стране

    Посол России сравнил подготовку к отправке F-16 Украине с поездом без тормозов

    Жителей юга России предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

    Стали известны подробности о жизни основателя легендарной династии кондитеров

    Российская ПВО сбила ракету ВСУ над территорией Крыма

    Военный рассказал о преимуществе новых снарядов для зенитной артиллерии

    Блогер рассказала о запрещенных в Испании именах для детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости