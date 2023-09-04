Путин встретится с Эрдоганом в Сочи. Что они обсудят и как на их переговоры повлияет выдача Украине командиров «Азова»?

Путин и Эрдоган обсудят возобновление зерновой сделки на встрече в Сочи

Президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча пройдет в середине дня. Одной из ее тем, как ожидается, станет возобновление черноморской зерновой инициативы, участие в которой Москва прекратила 17 июля.

Путин и Эрдоган встретятся лично впервые за год

Предстоящие переговоры станут первой очной встречей Путина и Эрдогана с октября 2022 года. Последние месяцы они общались в дистанционном формате: лидеры провели десять телефонных разговоров, последний из которых состоялся 2 августа. А 27 апреля российский президент по видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии по случаю доставки первой партии ядерного топлива на энергоблок №1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую», которую строит дочерняя компания «Росатома».

Фото: Михаил Клементьев / РИА Новости

Изначально турецкая сторона, по всей видимости, рассчитывала на приезд российского президента в Анкару. 17 июля, когда Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке, Эрдоган выразил надежду на то, что обсудит этот вопрос в ходе визита Путина в августе. Однако в конечном итоге встречу российского и турецкого лидеров было решено провести в сентябре и на российской территории.

Что такое зерновая сделка? Черноморская зерновая инициатива, или зерновая сделка, — соглашение, заключенное между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которое подразумевает организацию безопасного морского коридора для вывоза сельскохозяйственных грузов c Украины. Документ был подписан в Стамбуле 22 июля 2022 года. Российская сторона настаивала, что сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, разблокирование активов российских сельхозкомпаний, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. 17 июля 2023 года Москва объявила о приостановке участия в сделке, обещав вернуться к ней при выполнении своих требований.

Отношения Путина и Эрдогана омрачила выдача Киеву командиров «Азова»

В начале июля турецкое руководство в нарушение прежних договоренностей выдало Украине командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). В сентябре 2022-го они были обменены на российских военнопленных при посредничестве турецкой стороны и по условиям обмена должны были оставаться в Турции до окончания конфликта. Москву заранее не проинформировали о возвращении командиров «Азова» на Украину.

«Это нехорошо характеризует турецкую сторону», — отреагировал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Турция превращается из нейтральной в недружественную России страну, в свою очередь заявил руководитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он подчеркнул, что нахождение бойцов «Азова» в Турции было «краеугольной договоренностью» в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

В данном случае Турции нужно предъявлять претензии — почему они передали членов «Азова» Украине? ... Просто нельзя было их передавать до окончания спецоперации Светлана Журова первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Турецкий президент планировал тет-а-тет обсудить этот вопрос с российским лидером. Однако, по информации The Wall Street Journal (WSJ), Кремль некоторое время игнорировал запросы Эрдогана даже на телефонные переговоры. В итоге ситуацию с передачей «азовцев» обсудили глава МИД Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан, однако российский министр отказался раскрывать детали.

Путин предложил Турции альтернативу зерновой сделке

Незадолго до встречи с турецким лидером Путин выдвинул альтернативу зерновой сделке: Россия поставит в Турцию по льготной цене 1 миллион тонн зерна, которое после обработки на турецких предприятиях будет отправлено в нуждающиеся страны. Финансовым обеспечением поставки займется Катар. В российском МИДе подчеркнули, что Москва считает инициативу «оптимальной рабочей альтернативой» зерновой сделке.

Кроме того, российский лидер выразил готовность заместить украинские поставки в беднейшие страны и пообещал безвозмездно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской Республике, Эритрее от 25 до 50 тысяч тонн зерна. Кроме того, с осени 2022 года Россия дважды и опять же безвозмездно передала африканским странам удобрения: 20 тысяч тонн Малави и 34 тысячи тонн — Кении.

Фото: Михаил Клементьев / Globallookpress.com

Вместе с тем в Анкаре рассчитывают на восстановление исходной сделки и прилагают соответствующие усилия совместно с ООН. Как подчеркнул Лавров по итогам встречи с турецким коллегой, предшествовавшей саммиту, позиция Москвы остается неизменной: она возобновит свое участие в черноморской инициативе лишь тогда, когда будут выполнены ее требования по реализации российской части соглашения: переподключение Россельхозбанка к SWIFT и снятие прочих препятствий для российского сельхозэкспорта. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш подготовил новые предложения по возобновлению зерновой сделки, но Россию они не устроили.

Честно объяснили Генеральному секретарю ООН и турецким друзьям, что в этом послании по-прежнему нет ни одной гарантии, — только обещания «стараться быстрее». Все упирается в то, что Запад мешает решению проблем, препятствующих более активному вывозу российского зерна и удобрений. Ооновцы сами ничего не могут сделать Сергей Лавров глава МИД России

Более того, в политических кругах Турции считают маловероятным возобновление черноморской инициативы в прежнем формате даже после переговоров лидеров двух стран. «Тема будет обсуждаться, конечно, но договоренностей ждать не стоит. Позиции сторон — ООН, США, России — не дают им возможности эффективно и взаимовыгодно решить вопрос. И турецкие посреднические усилия здесь не помогут», — заявил ТАСС источник в турецком политическом истеблишменте.

Эрдоган хочет стать посредником между Россией и Украиной

Турецкий лидер неоднократно заявлял о желании выступить в качестве посредника между Россией и Украиной. В конце марта 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями двух стран, но безуспешно. С тех пор Эрдоган неоднократно заверял обе стороны и международное сообщество в своей готовности приложить усилия по перезапуску мирных переговоров.

Еще за несколько дней до встречи с Путиным турецкий источник сообщил РИА Новости, что Эрдоган хочет предложить российскому лидеру возобновить переговоры по прекращению огня, а также свое посредничество в них. «Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — заявил собеседник агентства.

Лидеры могут обсудить энергетические поставки

Еще одной темой для обсуждений может стать растущее сотрудничество между Россией и Турцией в энергетической сфере. Помимо строящейся АЭС «Аккую», стороны обсуждают создание на турецкой территории газового хаба, который обеспечил бы поставки российского сырья в Европу. Инициатива была предложена российским президентом еще в октябре 2022 года, для того чтобы возместить транзит газа, утраченный в результате подрыва газопроводов «Северный поток».

до 40 млрд кубометров газа в год планирует продавать Турция через новый хаб

Глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил в мае, что проект может быть запущен «максимум в течение года». По словам чиновника, особенно в газовом хабе заинтересованы южноевропейские страны. Как ожидается, хаб будет расположен на северо-западе Турции, а его участниками могут стать также Алжир, Азербайджан и Катар. При этом Путин пояснил, что проект предполагает не хранение больших объемов газа, а создание там площадки электронных торгов, поскольку Турция и так стала транзитной страной для поставок газа в Европу.