Медведчук назвал три условия урегулирования на Украине. Что оппозиционный политик предлагает Зеленскому и Западу?
Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а ныне председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для издания aif.ru назвал три условия урегулирования на Украине.
По его словам, необходимо признание Западом интересов и суверенитета стран, к нему не относящихся, понимание приоритета человеческой жизни над любыми политическими интересами и выстраивание новой системы безопасности.
Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада
Политик отметил, что без подобных гарантий любая страна может быть объявлена коррупционной, агрессивной, отсталой и недемократической, что станет оправданием для военного вмешательства.
Вторым важным условием Медведчук назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.
Украина давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения. И когда западные политики называют это демократией, это вызывает вопросы, что вообще они под демократией понимают
Он отметил, что Запад накачивает Украину оружием и не пытается сделать ничего, чтобы остановить конфликт и гибель людей. Третьим условием Медведчук считает постройку новой системы безопасности в мире, который уже дошел до опасной черты.
Тогда нужно создавать условия для общей безопасности, а не только для стран-членов НАТО или других военных союзов. А для этого нужно обновить ландшафт мировой политики. В складывающейся ситуации рассуждать о переговорах с Украиной вне их увязки с новой архитектурой международной безопасности практического и даже теоретического смысла не имеет
В августе Медведчук предрек неизбежную гибель Украины. Он подчеркнул, что нельзя построить страну «на основе обид, глупости, фанатизма и жестокости», однако «другого украинская элита предложить народу не может».
Политик также отмечал, что Украина сможет преодолеть все имеющиеся вызовы в том случае, если объединится с близкими ей по духу народами Белоруссии и России.
У Зеленского нет ответа на инициативы о мире
Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может ничего ответить на инициативы о мире, его не интересуют потери среди населения, а в приоритете находятся личные политические амбиции.
Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. Он ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами
По мнению политика, украинский лидер стал заложником своего обмана, называя белое черным, а черное белым. В Киеве никто не высказывается против из страха репрессий, но и голоса «за» звучат только в околовластных кругах и близких к государству СМИ.
Жизни украинских граждан в этой игре — расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет
21 сентября Зеленский во время заседания Совбеза ООН озвучил мирный план, состоящий из двух требований. По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал формулу мира украинского президента нереализуемой. Он также прокомментировал утверждение Запада о том, что Россию надо победить на поле боя, отметив, что Москва сделала выводы и готова к такому сценарию.
Видение мирного урегулирования Россией и Западом
Медведчук заявил, что конфликт на Украине возник в силу того, что Запад полностью игнорировал любые интересы Москвы, а государственная идеология Украины превращала соседнее государство в «Анти-Россию».
Политик подчеркнул, что Западу следует признать, что есть другие страны, где жизнь идет не по его правилам, и у них тоже присутствуют свои интересы.
Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия», которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя
В России же понимают, что из молодого европейского государства создают воинственное русофобское племя, внушая украинцам, что ненависть к россиянам является их национальной чертой, смыслом существования и основой идентичности, указал Медведчук. Он добавил, что подобная линия не может быть принята Россией в принципе.
Исходя из интересов национальной безопасности, Россия не может себе позволить иметь у себя под боком фанатичное недогосударство, живущее войной и ненавистью к россиянам. Естественно, что простое прекращение огня не решает главную причину конфликта, полное игнорирование интересов безопасности и суверенитета России
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины согласно Декларации о независимости 1991 года. Он напомнил, что в документе для Москвы одним из главных моментов было то, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы.
Министр иностранных дел сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не к прекращению огня. Он привел слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва уже рассматривала этот вариант и была обманута.
Украина не интересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка
Медведчук отметил, что Украина не интересна Европейскому союзу (ЕС) даже в качестве сырьевого придатка, поскольку ее сельскохозяйственная продукция подрывает экономику целого ряда европейских стран, а другие сырьевые ресурсы, например, лес и ископаемые, стремительно истощаются.
Политик подчеркнул, что Украина не устраивает Запад в принципе в качестве конкурентоспособного экономического субъекта и является «тараном для России», средством достижения контроля над ее ресурсами.
Другое дело, что России, которой ресурсы и население Украины экономически подходят, это все отдавать не хочется, потому объективно Запад заинтересован не в восстановлении страны, а в ее уничтожении по принципу «так не доставайся же ты никому»
Медведчук допустил риски аварий на атомных станциях и другие экологические катастрофы. Так, разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) серьезно снизила экспортный потенциал украинской агропродукции, и это, скорее всего, только начало, заключил он.