Медведчук назвал три условия урегулирования на Украине. Что оппозиционный политик предлагает Зеленскому и Западу?

Виктор Медведчук назвал три условия для урегулирования конфликта на Украине

Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а ныне председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для издания aif.ru назвал три условия урегулирования на Украине.

По его словам, необходимо признание Западом интересов и суверенитета стран, к нему не относящихся, понимание приоритета человеческой жизни над любыми политическими интересами и выстраивание новой системы безопасности.

Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада Виктор Медведчук председатель Совета движения «Другая Украина»

Политик отметил, что без подобных гарантий любая страна может быть объявлена коррупционной, агрессивной, отсталой и недемократической, что станет оправданием для военного вмешательства.

Вторым важным условием Медведчук назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.

Украина давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения. И когда западные политики называют это демократией, это вызывает вопросы, что вообще они под демократией понимают Виктор Медведчук председатель Совета движения «Другая Украина»

Он отметил, что Запад накачивает Украину оружием и не пытается сделать ничего, чтобы остановить конфликт и гибель людей. Третьим условием Медведчук считает постройку новой системы безопасности в мире, который уже дошел до опасной черты.

Тогда нужно создавать условия для общей безопасности, а не только для стран-членов НАТО или других военных союзов. А для этого нужно обновить ландшафт мировой политики. В складывающейся ситуации рассуждать о переговорах с Украиной вне их увязки с новой архитектурой международной безопасности практического и даже теоретического смысла не имеет Виктор Медведчук председатель Совета движения «Другая Украина»

В августе Медведчук предрек неизбежную гибель Украины. Он подчеркнул, что нельзя построить страну «на основе обид, глупости, фанатизма и жестокости», однако «другого украинская элита предложить народу не может».

Политик также отмечал, что Украина сможет преодолеть все имеющиеся вызовы в том случае, если объединится с близкими ей по духу народами Белоруссии и России.

У Зеленского нет ответа на инициативы о мире

Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может ничего ответить на инициативы о мире, его не интересуют потери среди населения, а в приоритете находятся личные политические амбиции.

Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. Он ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами Виктор Медведчук председатель Совета движения «Другая Украина»

По мнению политика, украинский лидер стал заложником своего обмана, называя белое черным, а черное белым. В Киеве никто не высказывается против из страха репрессий, но и голоса «за» звучат только в околовластных кругах и близких к государству СМИ.

Жизни украинских граждан в этой игре — расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет Виктор Медведчук председатель Совета движения «Другая Украина»

21 сентября Зеленский во время заседания Совбеза ООН озвучил мирный план, состоящий из двух требований. По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал формулу мира украинского президента нереализуемой. Он также прокомментировал утверждение Запада о том, что Россию надо победить на поле боя, отметив, что Москва сделала выводы и готова к такому сценарию.

Видение мирного урегулирования Россией и Западом

Медведчук заявил, что конфликт на Украине возник в силу того, что Запад полностью игнорировал любые интересы Москвы, а государственная идеология Украины превращала соседнее государство в «Анти-Россию».

Политик подчеркнул, что Западу следует признать, что есть другие страны, где жизнь идет не по его правилам, и у них тоже присутствуют свои интересы.

Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия», которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя Виктор Медведчук председатель Совета движения «Другая Украина»

В России же понимают, что из молодого европейского государства создают воинственное русофобское племя, внушая украинцам, что ненависть к россиянам является их национальной чертой, смыслом существования и основой идентичности, указал Медведчук. Он добавил, что подобная линия не может быть принята Россией в принципе.

Исходя из интересов национальной безопасности, Россия не может себе позволить иметь у себя под боком фанатичное недогосударство, живущее войной и ненавистью к россиянам. Естественно, что простое прекращение огня не решает главную причину конфликта, полное игнорирование интересов безопасности и суверенитета России Виктор Медведчук председатель Совета движения «Другая Украина»

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины согласно Декларации о независимости 1991 года. Он напомнил, что в документе для Москвы одним из главных моментов было то, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы.

Министр иностранных дел сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не к прекращению огня. Он привел слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва уже рассматривала этот вариант и была обманута.

Украина не интересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка

Медведчук отметил, что Украина не интересна Европейскому союзу (ЕС) даже в качестве сырьевого придатка, поскольку ее сельскохозяйственная продукция подрывает экономику целого ряда европейских стран, а другие сырьевые ресурсы, например, лес и ископаемые, стремительно истощаются.

Политик подчеркнул, что Украина не устраивает Запад в принципе в качестве конкурентоспособного экономического субъекта и является «тараном для России», средством достижения контроля над ее ресурсами.

Другое дело, что России, которой ресурсы и население Украины экономически подходят, это все отдавать не хочется, потому объективно Запад заинтересован не в восстановлении страны, а в ее уничтожении по принципу «так не доставайся же ты никому» Виктор Медведчук председатель Совета движения «Другая Украина»

Медведчук допустил риски аварий на атомных станциях и другие экологические катастрофы. Так, разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) серьезно снизила экспортный потенциал украинской агропродукции, и это, скорее всего, только начало, заключил он.