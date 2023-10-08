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14:12, 8 октября 2023Мир

Названы возможные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для мировой политики

Политолог Тарасов: конфликт Израиля и ХАМАС может изменить Ближний Восток

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Часть арабских стран может выразить солидарность исламистскому движению ХАМАС. В таком случае палестино-израильский конфликт приобретет затяжной характер, а его последствия могут изменить облик всего Ближнего Востока. Таким предположением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

«События развиваются по одному из предполагаемых, но негативных сценариев. Потому что военная сухопутная операция против сектора Газа и удар по Ливану означают, что и ХАМАС, и "Хезболла" будут задействованы в войне с Израилем. А это значит, что эта война имеет потенциал к расширению и может захватывать и другие страны региона», — рассказал Тарасов.

Специалист отметил, что о причинах обострения палестино-израильского конфликта очень интересно высказался советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он исключил из числа причин, вызвавших эту войну, готовящееся подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией об установлении дипломатических отношений. А такая точка зрения присутствует. Кроме того, он заявил, что нет доказательных признаков того, что за этой войной стоит Иран. Однако вопрос о дальнейшем вовлечении стран региона в конфликт остается», — добавил он.

Пока мы не видим результатов дипломатических переговоров. Это очень тревожно

Станислав Тарасовэксперт по проблемам стран Ближнего Востока

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.

8 октября стало известно, что палестинские радикалы похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. Тель-Авив попросил Египет стать посредником в переговорах с ХАМАС об освобождении пленных.

Утром 8 октября израильская армия нанесла удары по Ливану в качестве ответной меры на обстрел со стороны движения «Хезболла».

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    Алена Шевченко
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