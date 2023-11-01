Myśl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ из-за успехов ВС России

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Отмечается, что в конце сентября 2023 года российские войска перешли к «активной обороне» практически по всей зоне специальной военной операции (СВО). На многих участках для украинской стороны стали появляться кризисные ситуации. «Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — заявил Подгурский.

Также автор статьи добавил, что инициатива перешла в руки России и «отрицать это может только дилетант».

На Украине согласились с ухудшающимся положением дел на фронте

Ранее офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления в сентябре. В начале октября журналисты издания País посетили три воинские части ВСУ, относящихся к разным родам войск на запорожском направлении — спецназ, пехоту и бронетанковую бригаду. Как указал обозреватель издания Кристиан Сэгура, все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились из-за больших потерь на минных полях.

Еще одной причиной провала украинского контрнаступления военные назвали дефицит боеприпасов. По утверждению корреспондента телеканала CNN Нила Хауэра, войскам передали большое количество артиллерийских снарядов, но их оказалось недостаточно для достижения целей операции. Он добавил, что восполнить запасы боеприпасов им не удастся по меньшей мере год.

Ранее комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал, что Украина стратегически проигрывает в конфликте с РФ из-за неадекватного восприятия ситуации в обществе страны. По его словам, в начале спецоперации многие украинцы были готовы отправиться на фронт добровольцами, но позднее положение дел поменялось.

Потери ВСУ достигли полумиллиона бойцов

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за наступления. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал ситуацию с оборонным потенциалом Киева критичной. «Потери ВСУ критичны для боеспособности, Украина без западной помощи восстановиться уже не сможет, и, если эта помощь вовремя не подоспеет, то, я полагаю, Украина потеряет свою боеспособность», — сказал полковник запаса. Все, что Украина подготовила к контрнаступлению, она сегодня потеряла: там остались небольшие ничего не значащие запасы.

Ранее в интервью изданию The Economist командир 47-й бригады ВСУ с позывным Хаммер сообщал, что потери украинской армии возросли до тревожного уровня. По его словам, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) постоянно ведут огонь из всего имеющегося, как только обнаруживают цель. Кроме того, он указал на успешное использование российскими военными ударных беспилотников, высокоточной артиллерии и мин.

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что потери ВСУ достигают полумиллиона человек и речь идет об «армии, которая разваливается». В связи с этим он предупредил, что украинские военные могут поднять восстание против правительства.