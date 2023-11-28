Многодетность, борьба за господство и дряхлеющая диктатура. О чем говорил Путин на народном соборе?

Президент Путин: Россия преградила путь претендентам на мировое господство

Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство и свою исключительность, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, страна сражается не только за собственную свободу, но и всего мира.

На заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) президент заявил, что именно Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству Владимир Путин президент России

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

У Запада есть два плана в отношении России

По словам российского лидера, у западных стран есть два плана в отношении страны: расчленить и разграбить. Причем если своих целей Запад не сможет добиться силой, то он посеет смуту и раздробленность. «Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», — заявил Путин.

Москва будет расценивать любое вмешательство в дела страны извне как агрессию. Путин предупредил, что на подобные попытки Россия отреагирует соответствующим образом.

Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами Владимир Путин президент России

Без суверенной и сильной России сейчас невозможен прочный и стабильный миропорядок, отметил глава государства, а любые попытки расколоть общество являются предательством.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Что значит «быть русским»?

В ходе выступления глава государства также объяснил смысл фразы «быть русским». По его словам, это прежде всего нести ответственность за сохранение России. Именно в этом, по мнению Путина, заключается истинный патриотизм.

Без русских как этноса нет и не может быть России и русского мира, подчеркнул президент. Поэтому то, что сейчас происходит на Украине, направлено не только против русских, но и всех народов России. Подобное отношение является результатом процветающих в других странах русофобии, расизма и неонацизма. По словам Путина, в ходе спецоперации россияне защищают свою свободу.

Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества, свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями Владимир Путин президент России

Силой и конкурентным преимуществом России является многообразие культур, традиций и обычаев. Глава государства подчеркнул, что его нужно беречь и постоянно укреплять.