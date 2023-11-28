«За неприемлемый поступок» Лукашенко уволил помощника по Витебской области

Пресс-служба: президент Лукашенко уволил помощника за неприемлемый поступок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок. Об этом сообщил сайт главы государства.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении.

Какой именно поступок стал причиной увольнения, не сообщается.

Брыло занимал должность инспектора с июля 2023 года. Ранее он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Во время назначения Лукашенко заявил, что хочет увидеть от подчиненного улучшение экономических показателей Витебской области, и посоветовал не воспринимать новую должность как ссылку.

Лукашенко озаботился проблемами сельского хозяйства

В 2019 году Лукашенко снял с должности главу Могилевской области Владимира Доманевского после визита в агрохолдинг «Купаловское», расположенный в этом регионе. Условия содержания коров он назвал Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости — возбудить уголовные дела.

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Позднее белорусский лидер отправил уволенных из правительства чиновников наводить порядок в Могилевскую область. «Чем смогу, тем помогу (...). Если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в "Купаловском", переводите», — сказал он. Лукашенко велел помощнику президента Михаилу Русому и новому губернатору Леониду Зайцу использовать все законные методы и доказать, что они «технологичные и настоящие мужики».

В октябре 2023-го Лукашенко раскритиковал чиновников за провалы в области животноводства. В том числе он возмутился снижением поголовья крупного рогатого скота из-за слишком низкого количества телят из расчета на сто коров. Для заготовки кормов президент предложил активно привлекать студентов сельскохозяйственных вузов и школьников. «Это хорошая практика, а заодно наглядный пример, что и где надо улучшать в родной стране», — подчеркнул президент.

По мнению Лукашенко, предприятия должны наращивать прибыль за счет эффективного производства, а не поднятия цен. Комментируя предложения председателя Миноблисполкома Александра Турчина поднять цены на молочную продукцию, он приказал вместо этого больше доить коров.