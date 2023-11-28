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07:23, 28 ноября 2023Бывший СССР

«За неприемлемый поступок» Лукашенко уволил помощника по Витебской области

Пресс-служба: президент Лукашенко уволил помощника за неприемлемый поступок
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок. Об этом сообщил сайт главы государства.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении.

Какой именно поступок стал причиной увольнения, не сообщается.

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Брыло занимал должность инспектора с июля 2023 года. Ранее он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Во время назначения Лукашенко заявил, что хочет увидеть от подчиненного улучшение экономических показателей Витебской области, и посоветовал не воспринимать новую должность как ссылку.

Лукашенко озаботился проблемами сельского хозяйства

В 2019 году Лукашенко снял с должности главу Могилевской области Владимира Доманевского после визита в агрохолдинг «Купаловское», расположенный в этом регионе. Условия содержания коров он назвал Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости — возбудить уголовные дела.

Всех под нож, всех до единого

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Позднее белорусский лидер отправил уволенных из правительства чиновников наводить порядок в Могилевскую область. «Чем смогу, тем помогу (...). Если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в "Купаловском", переводите», — сказал он. Лукашенко велел помощнику президента Михаилу Русому и новому губернатору Леониду Зайцу использовать все законные методы и доказать, что они «технологичные и настоящие мужики».

В октябре 2023-го Лукашенко раскритиковал чиновников за провалы в области животноводства. В том числе он возмутился снижением поголовья крупного рогатого скота из-за слишком низкого количества телят из расчета на сто коров. Для заготовки кормов президент предложил активно привлекать студентов сельскохозяйственных вузов и школьников. «Это хорошая практика, а заодно наглядный пример, что и где надо улучшать в родной стране», — подчеркнул президент.

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По мнению Лукашенко, предприятия должны наращивать прибыль за счет эффективного производства, а не поднятия цен. Комментируя предложения председателя Миноблисполкома Александра Турчина поднять цены на молочную продукцию, он приказал вместо этого больше доить коров.

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      Марина Совина
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