Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:11, 4 декабря 2023Наука и техника

В США назвали способный противостоять F-16 российский истребитель. Какие преимущества у Су-57?

NI: Россия может применить на Украине истребители Су-57 против американских F-16

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

России есть что противопоставить американским истребителям F-16, которые, как ожидается, начнет использовать Украина. Преимущества истребителей пятого поколения Су-57 назвала военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest.

США в течение многих месяцев находили причины не предоставлять Киеву истребители четвертого поколения. Внезапное изменение политики было крайне позитивно воспринято Украиной, чей парк в основном состоит из устаревших самолетов советской эпохи.

Теперь, когда ожидается, что Киев будет использовать эти современные истребители, Москва могла бы обратиться к своим истребителям-невидимкам Су-57 в качестве противовеса

Майя Карлинвоенный обозреватель

Как отмечает эксперт, Су-57 способен переносить на борту до восьми ракет К-77М класса «воздух-воздух» и благодаря взаимодействию с наземными радарами будет иметь преимущество в воздухе над самолетом американского производства.

Пилот многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 приветствует зрителей после выполнения демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Пилот многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 приветствует зрителей после выполнения демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Конкретные даты поставок F-16 Украине еще не определены

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может назвать точных сроков отправки Киеву американских истребителей. Вместе с тем он выразил надежду на то, что это произойдет как можно скорее. По его словам, сейчас альянс в первую очередь нацелен на подготовку украинских пилотов к работе на этом самолете.

При этом ранее Столтенберг отмечал, что поставки F-16 — это не «серебряная пуля», которая позволит фундаментально изменить ситуацию в украинском конфликте.

Как сообщил в том же месяце спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 началось в Дании. Он уточнил, что военных обучали на легкомоторных самолетах натовского образца и теперь перешли к совместным с инструкторами полетам на истребителях.

В США называли Су-57 угрозой для Украины и Запада

Такой вывод американское издание 19FortyFive сделало на основе заявленных характеристик самолета, а также его технологий и малозаметной конфигурации. В материале говорилось, что самолет выглядит незаметным благодаря своему плоскому, закругленному крылу, имеет заявленную дальность полета до 3540 километров и развивает скорость 2 Маха (2448 километров в час). Авторы статьи также предположили, что в зависимости от «начинки» Су-57 он может составить конкуренцию американскому F-35.

Фото: Пресс-служба ОАК / ТАСС

Су-57 получит второго пилота

По имеющимся данным, двухместный самолет будет выпускаться в трех вариантах — учебно-боевом, с оператором вооружений и как лидер группы беспилотников. В частности, истребитель сможет выполнять функции командного пункта управления при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов». В патенте утверждается, что двухместный Су-57 будет оснащен дополнительными топливными баками, которые позволят на десять процентов увеличить дальность и продолжительность полета самолета.

Материалы по теме:
В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?
В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?
13 ноября 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин порассуждал, что второй пилот в версии истребителя пятого поколения Су-57 будет заниматься бортовым оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские власти подтвердили гибель генерала на СВО. Он был награжден орденом Мужества

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Пенсионерка продала квартиру в центре Москвы и отдала миллионы аферистам

      Басков рассказал о нужде в деньгах из-за ремонта

      Москвичам назвали дату прихода 20-градусных морозов

      Парламент России подготовил обращение к ООН о нарушении Украиной прав ребенка

      В Госдуме призвали публично наказывать за доносы на семьи

      Ликвидацию крупнейшего застройщика Китая отложили

      Названо возможное последствие увеличения срока службы по призыву в России

      Внимательная кошка спасла 64 кошки и хозяев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости