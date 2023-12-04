NI: Россия может применить на Украине истребители Су-57 против американских F-16

России есть что противопоставить американским истребителям F-16, которые, как ожидается, начнет использовать Украина. Преимущества истребителей пятого поколения Су-57 назвала военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest.

США в течение многих месяцев находили причины не предоставлять Киеву истребители четвертого поколения. Внезапное изменение политики было крайне позитивно воспринято Украиной, чей парк в основном состоит из устаревших самолетов советской эпохи.

Теперь, когда ожидается, что Киев будет использовать эти современные истребители, Москва могла бы обратиться к своим истребителям-невидимкам Су-57 в качестве противовеса Майя Карлин военный обозреватель

Как отмечает эксперт, Су-57 способен переносить на борту до восьми ракет К-77М класса «воздух-воздух» и благодаря взаимодействию с наземными радарами будет иметь преимущество в воздухе над самолетом американского производства.

Пилот многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 приветствует зрителей после выполнения демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Конкретные даты поставок F-16 Украине еще не определены

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может назвать точных сроков отправки Киеву американских истребителей. Вместе с тем он выразил надежду на то, что это произойдет как можно скорее. По его словам, сейчас альянс в первую очередь нацелен на подготовку украинских пилотов к работе на этом самолете.

При этом ранее Столтенберг отмечал, что поставки F-16 — это не «серебряная пуля», которая позволит фундаментально изменить ситуацию в украинском конфликте.

Как сообщил в том же месяце спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 началось в Дании. Он уточнил, что военных обучали на легкомоторных самолетах натовского образца и теперь перешли к совместным с инструкторами полетам на истребителях.

В США называли Су-57 угрозой для Украины и Запада

Такой вывод американское издание 19FortyFive сделало на основе заявленных характеристик самолета, а также его технологий и малозаметной конфигурации. В материале говорилось, что самолет выглядит незаметным благодаря своему плоскому, закругленному крылу, имеет заявленную дальность полета до 3540 километров и развивает скорость 2 Маха (2448 километров в час). Авторы статьи также предположили, что в зависимости от «начинки» Су-57 он может составить конкуренцию американскому F-35.

Фото: Пресс-служба ОАК / ТАСС

Су-57 получит второго пилота

По имеющимся данным, двухместный самолет будет выпускаться в трех вариантах — учебно-боевом, с оператором вооружений и как лидер группы беспилотников. В частности, истребитель сможет выполнять функции командного пункта управления при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов». В патенте утверждается, что двухместный Су-57 будет оснащен дополнительными топливными баками, которые позволят на десять процентов увеличить дальность и продолжительность полета самолета.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин порассуждал, что второй пилот в версии истребителя пятого поколения Су-57 будет заниматься бортовым оружием.