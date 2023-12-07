«Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями для бизнеса

Президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» обвинил Европу в работе по принципу «свой — чужой». По словам главы государства, европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть.

Теперь здесь работает принцип «свой — чужой» (...), где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком» Владимир Путин президент России

Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и предупредил о риске революции

Российский лидер отметил, что сейчас многие государства испытывают на себе давление со стороны Запада, однако продолжают отставить свои национальные интересы. «Несмотря ни на какое (... ) цыканье зубами, стуки по столу, нашептывание на ухо, есть люди, лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», — отметил Путин.

Кроме того, глава государства предупредил о возможности настоящей революции. По его словам, в ближайшие годы может произойти резкий переворот в мировой экономике, который остановит монополию крупных западных банков. Путин обратил внимание, что уже сейчас в международных платежах все шире используются более современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

При этом президент подчеркнул, что российские финансовые организации, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский лидер назвал неактуальным сравнение страны с бензоколонкой

Путин заявил, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой». По мнению президента, в структуре экономического роста все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли, в частности обрабатывающие производства, транспорт, логистика. Так, во втором квартале 2023 года на их долю пришлось 54 процента роста экономики. Еще 44 процента — торговля, общественное питание и другие профуслуги.

И только два процента, хочу подчеркнуть, всего лишь два процента пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что глобальная система экономических отношений претерпевает необратимые изменения. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель.

В ноябре глава государства также сообщал о превращении России из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Тогда он выразил уверенность, что в подобных условиях будет меньше желающих исключать Россию из каких-либо организаций и станет больше тех, кто захочет извиниться перед Москвой и пригласить ее к совместной работе.

Президент сообщил о выходе из кризиса автомобильной отрасли, росте зарплат и превосходстве отечественной экономики

Путин заявил, что есть несколько секторов экономики, которые еще не полностью восстановились и не полностью адаптировались к новым условиям. Среди таковых он назвал деревообработку и автомобилестроение.

По словам главы государства, российская автомобильная отрасль постепенно выходит из кризиса, несмотря на имеющиеся проблемы. Причиной «непростых времен» он назвал зависимость от поставок зарубежных компонентов. Да и «в деревообработке ситуация тоже меняется к лучшему», добавил политик.

Также российский лидер заметил, что зарплаты россиян в течение 2023 года выросли на семь процентов, а показатель реальных располагаемых доходов увеличился на 4,4 процента. Он назвал рост доходов важным показателем не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.

Еще президент сравнил рост ВВП России и стран Евросоюза в 2023 году, указав, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую. По его словам, к концу года рост достигнет 3,5 процента, что уже выше, чем до начала боевых действий на Украине и последовавших за этим санкций западных стран.

При этом глава государства отметил, что за 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета России составил 878 миллиардов рублей, что составляет примерно 0,5 процента ВВП. В случае консолидированного бюджета, добавил он, можно говорить о профиците в размере 837 миллиардов рублей. По словам президента, впервые за долгое время дефицит удалось профинансировать за счет внутренних ресурсов.

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Путин рассказал о желании иностранного бизнеса работать в России

Глава государства заявил, что иностранный бизнес хочет работать на российском рынке вопреки давлению чиновников западных стран. На этом фоне зарубежные компании вынуждены сменять название в РФ, но все равно продолжают профессиональную деятельность в стране.

По его словам, с марта 2022-го по ноябрь 2023 года число иностранных компаний, работающих на российском рынке, увеличилось почти на 1,5 тысячи. Путин уточнил, что работать с Россией и непосредственно в самой стране «было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно».

Они что, думали, что все рухнет, что ли? У них все перехватили и пошли вперед Владимир Путин президент России

Путин также отметил, что попытки западных стран сдержать развитие российской экономики провалились, а экономика РФ успешно справилась с внешним давлением. Одной из главных причин президент назвал «запас прочности, который в России формировали последние 20 лет». В качестве примера адаптации российской экономики к западным санкциями он назвал «бесшовный» переход на национальную платежную систему «Мир» после ухода из страны Visa и MasterCard.

Российский лидер подчеркнул, что Западу не удалось заставить россиян страдать. По его словам, рядовые граждане, как и представители бизнеса успешно адаптировались к новым условиям и переходу на российскую платежную систему после ухода западных гигантов.