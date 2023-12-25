Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 25 декабря 2023Мир

Причины протестов в Сербии объяснили

Политолог Топорнин: властям Сербии нельзя допустить усиления протестов

Фото: Darko Vojinovic / AP

Властям Сербии нужно постараться не допустить, чтобы протесты в стране усилились, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что это может привести к серьезным политическим последствиям.

Демонстранты выступили против президента Сербии

«Главной причиной этих уличных выступлений стали обвинения оппозиции властей в том, что прошедшие парламентские выборы прошли с серьезными нарушениями. (…) По их мнению, использовались различные теневые избирательные технологии как подвоз избирателей из Республики Сербской, из соседней Боснии и Герцеговины, неправильная агитация и тому подобное — набор так называемых фальсификационных действий», — рассказал о причинах беспорядков политолог.

Я думаю, им не нравится, что [президент Сербии Александр] Вучич в очередной раз победил, что в Сербия превращается в республику с абсолютной властью

Николай Топорнинполитолог

Новые беспорядки могут закончиться хуже

По мнению Николая Топорнина, последствия могли бы быть гораздо серьезнее.

«Сербы — горячие люди, они остро воспринимают несправедливость и эмоционально реагируют. Понятно, что результаты никто отменять не будет, и никакие новые, как они хотят, парламентские выборы тоже проводить никто не будет. По сути, эта проблема останется между оппозицией и властями», — добавил он.

Насколько хватит запала оппозиции, чтобы продолжать такие же активные действия, пока непонятно, отметил политолог.

«Сейчас пока речь идет о Белграде, но могут выступить в других городах, Сербия же небольшая, там все друг друга хорошо знают, поэтому все в виде сарафанного радио очень быстро распространяется. Если в провинциальных городах люди выйдут на демонстрации, произойдет паралич в целом жизни. Если в рабочую неделю продолжатся выступления, в Сербии будет сложная обстановка, что-то надо будет властям предпринимать», — считает Николай Топорнин.

Властям нужно быть очень аккуратными, не переступать определенные красные линии, не дай бог, чтобы там еще применялось оружие

Николай Топорнинполитолог

Акции начались из-за итогов выборов

Вечером 24 декабря протестующие против итогов выборов в Белграде из оппозиционного блока «Сербия против насилия» перекрыли столичные улицы. Они попытались штурмом взять здание городского собрания, повредили двери и окна. Полиция применила слезоточивый газ, демонстранты в свою очередь забросали силовиков камнями и бутылками. Правоохранителям удалось разогнать протест. Президент республики Александр Вучич сообщил о задержании 35 человек.

Во время беспорядков глава государства выступил с экстренным обращением. Он призвал сограждан сохранять спокойствие на фоне митинга. По его словам, многие в регионе начали «праздновать и говорить об успешной революции», но власти «сохранят свободу Сербии». Кроме того, политик созывал срочное заседание Совета национальной безопасности страны. Также лидер страны добавил, что сербские спецслужбы заранее знали, что готовятся акции протеста. Позже премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что спецслужбы России предупредили республику о готовящихся беспорядках.

Материалы по теме:
«Никакой революции нет» Президент Сербии призвал сограждан сохранять спокойствие после разгона митинга оппозиции
«Никакой революции нет» Президент Сербии призвал сограждан сохранять спокойствие после разгона митинга оппозиции
Сегодня
Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией
Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией
Сегодня

Протесты в стране начались после прошедших 17 декабря муниципальных выборов в Белграде. По их итогам правящая Сербская прогрессивная партия набрала 46,72 процента голосов. Вторым стал оппозиционный блок «Сербия против насилия» с 23,56 процента голосов. Третье место заняла Социалистическая партия Сербии — 6,56 процента. Международные наблюдатели утверждали, что во время голосования были нарушения. Александр Вучич заявил, что выборы прошли честно.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Сметанина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией

      Российскую чиновницу обвинили в запрете проводить поминки по участнику СВО

      50-летний петербуржец попал в больницу с травмой головы после корпоратива

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров

      Началась встреча президента Сербии с послом России

      Антон Красовский попал в больницу

      Недосып назвали одной из причин неизлечимого заболевания

      Подруга Мэттью Перри рассказала о его необычном методе бросить наркотики

      Известный ресторатор назвал лучший город Земли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости