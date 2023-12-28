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19:17, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили, почему вторжение ВСУ в Крым не состоялось. Шеф украинской разведки угрожал полуострову ударами

ГУР МО назвало информационной борьбой слова Буданова о заходе ВСУ в Крым

Фото: Kornienko_O / Shutterstock / Fotodom

Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крым — это часть информационной борьбы. С такой оценкой выступил представитель ведомства Андрей Юсов.

Комментируя заявления шефа разведки о том, что в этом году украинская армия собирается войти в Крым, и угрозы ударами по полуострову, Юсов объяснил, что информация тоже является оружием.

Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается подходящий итог

Андрей Юсовпредставитель ГУР Минобороны Украины

Помимо этого, представитель ГУР признал, что ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью западных партнеров, которые консультируют Киев и обеспечивают его необходимыми сведениями.

Буданов угрожал новыми ударами по полуострову

В августе глава украинской разведки заявил, что киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России. «Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», — сказал он.

Незадолго до этого украинский президент Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост, предпринятую 12 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Россия не оставит без ответа удары ВСУ по Крым. Она напомнила, что Крымский мост — это объект сугубо гражданской инфраструктуры, нанесение ударов по которому недопустимо.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Министр обороны Украины пообещал вернуть Крым в 2024 году

В декабре глава министерства обороны республики Рустем Умеров сообщил в интервью изданию Bild, что ВСУ намерены захватить Крым в следующем году. Он назвал это стратегической целью Киева и выразил стопроцентную уверенность в ее реализации.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова украинского министра, заявил, что Украина таким образом хочет поднять интерес к теме конфликта с Россией. «Все понимают, что обещание еще год назад вернуть Крым — все это бред. Этого не произойдет, все это прекрасно понимают, но тем не менее они пытаются что-то такое обещать», — высказался депутат.

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7 декабря 2023

В офисе Зеленского заявляли о согласовании ударов по Крыму с Западом

Как указывал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе с ними согласованы удары по Крыму. Он напомнил, что год назад все были против этого. «Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», — уточнил Подоляк.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, между тем, отметил, что Киев хочет верить в то, что западные страны поддерживают Украину. По его словам, страны Запада отдают себе отчет в опасности подобных действий и понимают, что «неизбежны издержки от такой вовлеченности».

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      Алина Гончарова
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      В Киеве объяснили, почему вторжение ВСУ в Крым не состоялось. Шеф украинской разведки угрожал полуострову ударами

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