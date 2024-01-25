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11:44, 25 января 2024Мир

Боррелю напомнили о крушении Ил-76 после призыва дать Киеву дальнобойные ракеты

Сенатор Джабаров напомнил о крушении Ил-76 после призыва дать Киеву новые ракеты
Жозеп Баррель

Жозеп Баррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Крушение Ил-76 под Белгородом ничему не научило главу евродипломатии Жозепа Борреля, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на призыв политика дать Киеву новые дальнобойные ракеты.

«Видимо, вчерашнее происшествие (крушение Ил-76 — прим. «Ленты.ру») ничему не научило господина Борреля. Он хочет, чтобы украинцы сбивали гражданские и транспортные самолеты ближе к Москве, а может и вообще над небом Москвы. Пока этот политический преступник не уйдет из политики Евросоюза, я думаю, что он не успокоится и доведет дело до большой войны. Понятно, что просто так подобные шаги решаться не будут», — сказал сенатор.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. Об этом он написал в статье для La Repubblica. По его словам, Западу следует наращивать усилия, чтобы у Киева была вся необходимая техника и вооружение. «Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории», — добавил он.

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Запад уже передал некоторые виды дальнобойных ракет Киеву. Среди них — американские ATACMS, британские Storm Shadow, французские SCALP. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже используют их в боевых действиях.

Военно-транспортный Ил-76 разбился 24 января под Белгородом. Российское Министерство обороны объявило, что в самолете находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После крушения никому выжить не удалось. Ответственность за случившееся в Москве возложили на Киев и заявили, что удар был нанесен из системы Patriot или IRIS-T.

Украинская сторона подтвердила, что в этот день готовился обмен. Власти республики не подтвердили, но и не опровергли сообщения о том, что на борту находились пленные. Глава государства Владимир Зеленский призвал провести международное расследование случившегося.

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