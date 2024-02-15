«Поневоле чувствуешь себя звездой». Сын бывшего российского губернатора рассказал о побеге из-под ареста в Италии
Предприниматель и сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем рассказал о своем побеге из-под ареста в Италии по запросу США.
По его словам, все случилось «абсолютно внезапно», поскольку он готовился к многолетним судебным разбирательствам.
В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России. Заявления о том, что «услуги по побегу» были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны
При этом Усс-младший не стал называть организаторов побега и опроверг данные о покупке услуг для этого.
Что касается истинных организаторов или участия государственных спецслужб, я не буду комментировать домыслы, поскольку и так публично было сказано достаточно. Когда власти США повсеместно применяют соответствующие методы в интересах своих граждан, это считается оправданным, они даже гордо фильмы об этом снимают. Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?
При этом прокурор Милана Марчелло Виола исключал участие российских спецслужб в побеге Усса. Отмечается, что ему могла посодействовать преступная группировка из Сербии. Банда сербских преступников помогла Уссу бежать на пароме.
Усс сбежал из-под домашнего ареста в марте прошлого года
В марте 2023 года задержанный в Италии Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США.
Момент его побега попал на видео. На ролике видно, как Усс покидает дом в сопровождении одного из организаторов побега, садится в машину и уезжает.
В ходе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву. В начале апреля он заявил, что находится в России.
Усс находится в международном розыске
США обвиняют Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Его арестовали в Италии по запросу США 17 октября 2022 года, когда он собирался улететь из страны. По словам самого Усса, «подавляющую часть» указанных в обвинении лиц он «вообще не знает».
Более месяца он провел в тюрьме города Бусто-Арсицио, затем суд принял решение поместить россиянина под домашний арест, пока рассматривался вопрос о его экстрадиции в США. При этом еще в январе того же года предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию. При этом ранее в России его объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег.
После побега Госдеп США пообещал награду в семь миллионов долларов за данные о местонахождении Усса.
Усс сравнил свою историю с масштабным политическим шоу
Говоря о причинах его преследования американцами, Усс высказал две версии. Первая связана с его бизнес-партнером, прежние контракты которого привлекли внимание США на момент их знакомства. «События 2022 года спровоцировали желание найти любые основания уже для моего задержания, и прежние оперативные разработки были замешены с новыми обвинениями», — предположил он.
Согласно второй версии, высказанной Уссом, «определенные недоброжелатели» могли скомпрометировать и передать США какие-то данные о нем, «по сути, подсказав идею моего задержания».
Задачу по установлению истины о его побеге Усс предложил решать самим западным правоохранительным органам, «хотя я думаю, как и в моем деле, она им не нужна абсолютно». «Своей главной цели — превратить мою историю в масштабное политическое шоу и навешать лапши доверчивому западному обывателю — они успешно добились», — считает он.
Лишь в итальянской части интернета гуляют теории заговора о русских шпионах и олигархах, видео ток-шоу и шутливые мемы в стиле песни о волшебнике и его голубом вертолете — в этом есть и доля юмора, и поневоле чувствуешь себя звездой
Усс поделился своими дальнейшими планами
Предприниматель заявил, что намерен доказывать свою правоту в Европейском суде и пытаться организовывать свою долгосрочную юридическую защиту в США, хотя «текущих геополитических условиях это будет невероятно сложно». «Что касается работы и бизнеса, заниматься есть чем», —` добавил он.
Говоря о своем уголовном деле в России Усс отметил, что, насколько ему известно, расследование продолжается, но он не имеет права раскрывать каких-либо деталей предварительного расследования.