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08:01, 15 февраля 2024Россия

«Поневоле чувствуешь себя звездой». Сын бывшего российского губернатора рассказал о побеге из-под ареста в Италии

РБК: Артем Усс опроверг данные о покупке услуг для побега из Италии

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Предприниматель и сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем рассказал о своем побеге из-под ареста в Италии по запросу США.

По его словам, все случилось «абсолютно внезапно», поскольку он готовился к многолетним судебным разбирательствам.

В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России. Заявления о том, что «услуги по побегу» были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны

Артем Усссын экс-губернатора Красноярского края

При этом Усс-младший не стал называть организаторов побега и опроверг данные о покупке услуг для этого.

Что касается истинных организаторов или участия государственных спецслужб, я не буду комментировать домыслы, поскольку и так публично было сказано достаточно. Когда власти США повсеместно применяют соответствующие методы в интересах своих граждан, это считается оправданным, они даже гордо фильмы об этом снимают. Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?

Артем Усссын экс-губернатора Красноярского края

При этом прокурор Милана Марчелло Виола исключал участие российских спецслужб в побеге Усса. Отмечается, что ему могла посодействовать преступная группировка из Сербии. Банда сербских преступников помогла Уссу бежать на пароме.

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Усс сбежал из-под домашнего ареста в марте прошлого года

В марте 2023 года задержанный в Италии Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США.

Момент его побега попал на видео. На ролике видно, как Усс покидает дом в сопровождении одного из организаторов побега, садится в машину и уезжает.

В ходе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву. В начале апреля он заявил, что находится в России.

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19 января 2024

Усс находится в международном розыске

США обвиняют Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Его арестовали в Италии по запросу США 17 октября 2022 года, когда он собирался улететь из страны. По словам самого Усса, «подавляющую часть» указанных в обвинении лиц он «вообще не знает».

Более месяца он провел в тюрьме города Бусто-Арсицио, затем суд принял решение поместить россиянина под домашний арест, пока рассматривался вопрос о его экстрадиции в США. При этом еще в январе того же года предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию. При этом ранее в России его объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег.

После побега Госдеп США пообещал награду в семь миллионов долларов за данные о местонахождении Усса.

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28 января 2024

Усс сравнил свою историю с масштабным политическим шоу

Говоря о причинах его преследования американцами, Усс высказал две версии. Первая связана с его бизнес-партнером, прежние контракты которого привлекли внимание США на момент их знакомства. «События 2022 года спровоцировали желание найти любые основания уже для моего задержания, и прежние оперативные разработки были замешены с новыми обвинениями», — предположил он.

Согласно второй версии, высказанной Уссом, «определенные недоброжелатели» могли скомпрометировать и передать США какие-то данные о нем, «по сути, подсказав идею моего задержания».

Задачу по установлению истины о его побеге Усс предложил решать самим западным правоохранительным органам, «хотя я думаю, как и в моем деле, она им не нужна абсолютно». «Своей главной цели — превратить мою историю в масштабное политическое шоу и навешать лапши доверчивому западному обывателю — они успешно добились», — считает он.

Лишь в итальянской части интернета гуляют теории заговора о русских шпионах и олигархах, видео ток-шоу и шутливые мемы в стиле песни о волшебнике и его голубом вертолете — в этом есть и доля юмора, и поневоле чувствуешь себя звездой

Артем Усссын экс-губернатора Красноярского края
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Усс поделился своими дальнейшими планами

Предприниматель заявил, что намерен доказывать свою правоту в Европейском суде и пытаться организовывать свою долгосрочную юридическую защиту в США, хотя «текущих геополитических условиях это будет невероятно сложно». «Что касается работы и бизнеса, заниматься есть чем», —` добавил он.

Говоря о своем уголовном деле в России Усс отметил, что, насколько ему известно, расследование продолжается, но он не имеет права раскрывать каких-либо деталей предварительного расследования.

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      Марина Совина
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