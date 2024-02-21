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10:11, 21 февраля 2024Мир

Запад потребовал от Украины список целей на территории России. В НАТО начали сомневаться в целесообразности ударов ВСУ

Запад потребовал от Украины предоставить список целей на территории России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Западные страны потребовали от Украины предоставить список целей на территории России, так как начали сомневаться в целесообразности нанесения ударов по российским территориям.

«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», — рассказал источник. Кто именно требует подобный список, он не назвал.

Западные партнеры убеждены, что поставки дальнобойных ракет Украине нужно продолжать в связи с эффективностью их практического применения.

Фото: Spc. Trevares Johnson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Страны НАТО начали сомневаться в целесообразности ударов Киева

По словам источника, натовские специалисты фактически превращают киевскую власть в «террористическую организацию». Именно поэтому осуществлять применение оружия, которое Украина получает от западных спонсоров, необходимо под пристальным контролем НАТО.

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

«Страны НАТО, передающие такие вооружения, прекрасно осознают, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского применяет террористические методы, нанося этими ракетами удары по гражданским объектам на территории России, по невооруженным российским гражданам», — заявил источник.

Подобные действия свидетельствуют о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил России, считает он.

В феврале под удар ВСУ вновь попали жители Белгорода

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гражданские объекты в Белгороде. В результате атаки пострадали как минимум 23 человека.

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Россия созвала заседание Совбеза ООН, на котором собиралась поднять вопрос обстрела мирных граждан в Белгороде, однако его перенесли на 20 февраля «ввиду изменений в графике». При этом в ООН не стали называть удар ВСУ по городу военным преступлением.

Однако в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре назвали недопустимыми.

Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены

Стефан Дюжаррикпредставитель генсека ООН

В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что обстрел Белгорода со стороны Украины является местью Владимира Зеленского. Таким образом, по мнению депутата, Киев пытается компенсировать неудачи ВСУ в зоне специальной военной операции.

«Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода — не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте», — сказал Шеремет. Он отметил, что Киев должен ответить за античеловечные преступления.

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