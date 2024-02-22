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19:39, 22 февраля 2024Мир

Парламент Германии поддержал призыв поставить Украине дальнобойное оружие. Получат ли ВСУ ракеты Taurus?

Бундестаг проголосовал против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Бундестаг (парламент Германии) поддержал резолюцию правящих партий ФРГ, призывающую поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие.

Согласно документу, долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. За резолюцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) проголосовали 382 депутата, против — 284, еще двое воздержались.

При этом крылатые ракеты Taurus в документе прямо не упоминаются. Замглавы фракции СДПГ Габриэла Хайнрих отметила, что документ не подразумевает одобрение поставок Taurus Киеву, хотя, по ее словам, это «вопрос интерпретации».

Шольца раскритиковали из-за решения по поставкам Taurus

В этот же день в немецком парламенте также прошло голосование по вопросу передачи ВСУ ракет Taurus. Бундестаг проголосовал против проекта резолюции о передаче крылатых ракет Киеву. Инициативу поддержало 182 депутата, против проголосовало 480 парламентариев.

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Канцлер Германии Олаф Шольц попал под критику из-за нежелания поставлять ракеты Taurus украинской армии. «Мне сложно объяснить, почему канцлер не может просто сказать: "Хорошо, давайте сделаем это"», — заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По словам депутата Бундестага Норберта Реттгена, в контексте нынешней внешней политики Берлина Киев стоит выше Москвы, поэтому Германия должна передать ВСУ Taurus, несмотря на опасность эскалации конфликта.

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После заданного в Бундестаге вопроса о поставках ракет Taurus Вооруженным силам Украины глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вышел из себя и раздраженно ответил, что устал от продолжающихся в стране дебатов насчет вооружения. По словам главы ведомства, по данному вопросу в Германии нет окончательного консенсуса.

Украина хотела использовать Taurus для ударов по Крыму, в Германии не были против

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции Крымского полуострова от России. По словам украинского политика, скорость успеха ВСУ будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

После этих заявлений о поставках ракеты высказались официальные лица Германии. Депутаты Бундестага от нескольких партий снова призвали Шольца передать Украине Taurus. При этом представители двух из них открыто заявили о необходимости наносить удары по России. Так, по словам представителя партии «Зеленые» Сары Нанни, поставка Taurus Киеву «давно назрела».

Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки

Сара Наннипредставитель партии «Зеленые» в бундестаге

Taurus KEPD-350 — авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей. Ракета длиной пять метров запускается с истребителя и может пролететь более 500 километров с помощью реактивного двигателя. Taurus может избежать обнаружения радаром благодаря возможности сверхнизкого полета — на высоте менее 50 метров — при сохранении высокой скорости.

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      Варвара Кошечкина
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