В России призвали к правовой оценке планов офицеров ФРГ взорвать Крымский мост

Сенатор Климов: нужна правовая оценка планов офицеров ФРГ взорвать Крымский мост

Российским правоохранительным органам следует дать правовую оценку планам офицеров ФРГ взорвать Крымский мост, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал провести проверку утекшего в сеть разговора немецких военных.

По мнению сенатора, этот вопрос требует не только дипломатического ответа, но и рассмотрения на заседании Совета Безопасности ООН. Также Андрей Климов призвал российских правоохранителей рассмотреть эту информацию с точки зрения нарушения российского законодательства.

То, что у нас оказался перехват этого разговора — это хорошо. Но то, что такого рода разговоры были и то, что там обсуждается — это ужасно. С моей точки зрения это преступно и заслуживает правовой оценки, базирующейся на нашем уголовном кодексе Андрей Климов российский сенатор

«Где бы они ни жили, какой бы национальности они ни были, с чьими паспортами они бы ни ходили, какие бы должности ни занимали, но если они планируют диверсионный акт на территории Российской Федерации, то это уже преступление. На мой взгляд, надо внимательно проанализировать правовые последствия такого рода засветки. Они с поличным фактически были захвачены. То, что там ничего не удалось взорвать, их никоим образом не извиняет и не оправдывает», — сказал он.

Как рассказал глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, утечка произошла из-за незащищенного подключения к онлайн-конференции одного из присутствующих на ней военных. В этот момент он находился в Сингапуре.

1 марта главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала фрагмент переговоров немецких военных, где они обсуждали планы ударить по переправе через Керченский пролив ракетами Taurus. Она добавила, что запись ей передали «товарищи в погонах».

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал оперативно разъяснить ситуацию. В Минобороны страны заявили о перехвате разговора. Как указало издание Bild, запись по всей вероятности подлинна.

5 марта бундесвер начал дисциплинарное расследование из-за утечки переговоров военнослужащих. Днем ранее российский МИД вызывал немецкого посла.