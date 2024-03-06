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11:33, 6 марта 2024Россия

Пожарный эксперт назвал сложности устранения последствий взрыва на ТЭЦ в Туве

Пожарный эксперт Кузнецов назвал редкими аварии на ТЭЦ после взрыва в Туве

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Аварии на ТЭЦ в России случаются крайне редко, утверждает ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные сложности устранения последствий взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве.

«Происшествие это достаточно редкое. По крайней мере за последние десять лет ничего подробного я в своей практике не встречал. Хотя сама по себе возможность пожаров и взрывов при обращении горючих веществ всегда есть», — сказал он.

Здесь, скорее всего, была достигнута взрывоопасная концентрация угольной пыли. Такое возможно при нарушении технологических процессов. Такое понятие как обеспылевание, пылепоглощение, пылеподавление является частью технологических процессов. Если по какой-то причине эти методы не работают достаточно эффективно, возникает такая история

Константин Кузнецовведущий эксперт Фонда пожарной безопасности

Специалистам всегда сложно устранять последствия таких происшествий из-за большой площади таких предприятий, отметил специалист.

«Сам по себе взрыв, то есть резкий выброс большого количества энергии в ограниченном пространстве, всегда сопряжен с определенными разрушениями. Поэтому корпуса таких зданий, как правило, выполняют таким образом, чтобы минимизировать последствия таких разрушений или их не допустить. Тем не менее, огромный производственный комплекс большой высоты, большой площади с насыщенным технологическим оборудованием, в котором обращаются горючие вещества, существенно усложняет и борьбу с последствиями и дальнейшие восстановительные работы», — добавил Константин Кузнецов.

Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв. В экстренных службах сообщили, что причиной взрыва стала детонация угольной пыли в помещении подачи топлива. Разрушена лента для подачи угля и одна из стен здания.

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В Минздраве Тувы рассказали, что в результате ранены 23 человека, 15 госпитализированы, 6 в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы сообщили, что одного человека спасти не удалось.

После случившегося в Шагонаре временно отключили отопление в жилых домах, а также отменили занятия в школах. Примерно треть жителей города с населением в 12 тысяч человек осталась без тепла. Сейчас в Шагонаре -12 градусов, ночью температура опускается ниже -20.

Власти ввели режим ЧС регионального значения. Следователи уже завели уголовное дело по статье о халатности. На место выехал следователь и криминалисты.

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