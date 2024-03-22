Отношения России и Японии дошли до точки невозврата. Какие шаги предпринимает Токио для эскалации напряжения?

Посол в Токио Ноздрев назвал точкой невозврата отношения России и Японии

Отношения России и Японии на сегодняшний день находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, с таким мнением выступил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране Николай Ноздрев. По его словам, государствам был нанесен такой ущерб, от которого они вряд ли полностью оправятся.

Двусторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство Николай Ноздрев чрезвычайный и полномочный посол России в Японии

Ноздрев объяснил, что Япония ведет работу по демонтажу отношений с РФ сразу по нескольким направлениям. Это и отказ от договоренностей и денонсация договоров, которые были достигнуты за последние десятилетия, и принятие страной нескольких пакетов санкций, и сознательное нагнетание антироссийской истерии в японском обществе.

Позиция Японии

20 марта исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий заявил, что «фундамент взаимовыгодных российско-японских отношений, создававшийся кропотливыми обоюдными усилиями в течение десятилетий» практически полностью разрушен. Японские власти осознанно выбрали прозападную позицию в вопросе Украины.

Для налаживания отношения Жесткий выдвинул только одно условие РФ — отказ Японии от недружественной политики.

Пока Токио на деле не откажется от недружественной политики, будем вынуждены и далее реагировать жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами Сергей Жесткий и.о. директора третьего департамента Азии МИД России

Также Минфин Японии признал, что в феврале 2024 года торговля между странами обрушилась: товарооборот с Россией в феврале 2024 года сократился на 16,5 процента. Поставки товаров из Японии снизились на треть (33,6 процента), а из России — на 10,2 процента.

Неудачи в торговых отношениях связаны и с расширением списка санкционных товаров в феврале: Япония запретила поставлять в РФ станки с ЧПУ (числовое программное управление) и детали для подобных устройств. До этого запрет касался интегральных схем и деталей для них, оптического оборудования, коммуникационного оборудования, электронного оборудования (диоды, транзисторы, цифровые камеры), а также деталей для проектирования и производства полупроводников. Всего в списке порядка 50 категорий товаров.

Ранее стало известно, что Япония отказалась поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом официально заявили в МИД страны.

Как Япония поддерживает Украину

В марте замминистра экономики Украины Тарас Качка рассказал, что бюджет республики оказался наполовину состоящим из дотаций Запада.

Он уточнил, что помощь Киеву идет от Канады, Евросоюза, США, а также от Японии. Страна оказалась в тяжелой зависимости, и вернуться к самообеспечению Украине будет трудно.

Помимо финансовой поддержки, Япония решила передать ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot в США для их дальнейшей отправки на Украину. Для этих целей в декабре 2023 года администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды добилась смягчения правил экспорта продукции военного назначения.

Москва предупредила Токио о последствиях такого решения. По словам исполняющего обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергея Жесткого, Россия будет расценивать как соучастие в конфликте на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также предостерегла администрацию японского премьер-министра Фумио Кисиды, которая «в очередной раз подтвердила курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны». Она подчеркнула, что этот курс возымеет негативные последствия для глобальной и региональной безопасности страны.

В случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии Мария Захарова официальный представитель МИД РФ