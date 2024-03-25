16-летний сотрудник «Крокуса» описал встречу с террористом в начале марта. О чем они говорили?

Сотрудник «Крокуса» вспомнил, как 7 марта говорил с террористом Фаридуни

16-летний сотрудник «Крокус Сити Холла» Александр видел террориста Шамсидина Фаридуни в начале марта. В беседе Shot молодой человек описал встречу и рассказал, о чем говорил с преступником.

По словам подростка, 7 марта он работал в концертном зале возле эскалатора — объяснял посетителям, пришедшим на выступление оперного певца Алессандро Сафина, как пройти в зал, гардероб и другие места. Там он заметил мужчину, который вел себя подозрительно: слонялся по холлу, все внимательно осматривал и несколько раз интересовался планировкой. Александр отметил, что террорист плохо говорил и понимал по-русски.

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Он запомнил мужчину по куртке, а некоторое время спустя увидел снимок фотографа, который принял Шамсидина Фаридуни за обычного посетителя и запечатлел его.

В день теракта юноша тоже вышел на работу в «Крокус» и находился в гардеробной на минус первом этаже. Во время стрельбы он вывел людей через служебный выход.

Посетительница «Крокуса» тоже видела террористов в начале марта

Посетительница площадки Наталья тоже видела террористов 7 марта, когда пришла на концерт Сафина. У входа она заметила нескольких бородатых мужчин в зеленой и песочной одежде. Одного из них снимал фотограф, а еще трое стояли рядом, смеялись и общались на иностранном языке.

После концерта женщина вновь увидела мужчин, но уже на втором этаже. Она приняла их за сотрудников, поскольку один из них пристально за ней наблюдал. После теракта очевидица наткнулась на фотографии злоумышленников в СМИ и опознала их.

Таксист узнал одного из террористов, которого увозил из «Крокуса» 7 марта

23 марта в полицию обратился уроженец Чечни, который работает таксистом. Он заявил, что узнал одного из нападавших, поскольку подвозил его из концертного зала в начале марта. Около 19:30 7 марта мужчина заказал такси от «Крокуса» до деревни Путилково.

По словам водителя, в машину сел парень, одетый в кожаную куртку коричневого цвета. Он довез пассажира до пункта назначения и высадил.

Террористы неоднократно посещали концертный зал до атаки

Вместе с Шамсидином Фаридуни в концертный зал неоднократно приходил 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Они посещали здание 8 марта во время выступления певца Григория Лепса, 9 — 11 марта, когда там проходил концерт исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). В те дни террористы решили, что зал охраняется «по усиленной программе».

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Нападение в «Крокус Сити Холле» произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвалась в здание и стали стрелять из автоматов в людей, после этого там прогремели взрывы и начался пожар.

По последним данным, количество жертв теракта увеличилось до 144 человек. В больницах и стационарах остаются 97 пострадавших. В состоянии различной степени тяжести они находятся в медучреждениях Москвы и области, а также в федеральных центрах.